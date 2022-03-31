Минобороны РФ: В Черном море до сих пор дрейфуют украинские мины

В акватории Черного моря продолжают дрейфовать украинские мины, где они — неизвестно. Об этом 31 марта сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского, который обвинил Москву в «минировании моря».
По данным Минобороны РФ, в период с 25 февраля по 4 марта силами ВМС Украины в акваториях Черного и Азовского морей было выставлено около 420 устаревших морских якорных мин ЯМ-1.
«В результате штормовых волнений в Черном море и из-за неудовлетворительного технического состояния произошли обрывы тросов с донными якорями у порядка 10 украинских мин. С тех пор под воздействием ветра и поверхностных течений украинские мины свободно дрейфовали в западной части Черного моря в южном направлении», — сказал Конашенков.
Одну мину обнаружили и нейтрализовали турецкие моряки, вторую уничтожили в территориальных водах Румынии. «Где дрейфуют сегодня оставшиеся украинские мины — не может знать никто», — отметил представитель МО. Он добавил, что действия Киева создали «угрозу транспортным и грузовым судам всех причерноморских стран».
Также Конашенков сообщил, что Украина удерживает в своих портах 68 иностранных судов. Для их выхода Россия ежедневно открывает безопасные коридоры. «Однако экипажи данных кораблей в ходе радиопереговоров заявили нам, что любой выход иностранного судна из украинских портов запрещен украинскими властями под угрозой немедленного затопления», — рассказали в Минобороны.