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    Полиция организовала проверку по факту конфликта с бородачами на «Владимирской»

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    2 комментария

    Полиция начала проверку по факту массовой драки на станции метро «Владимирская», об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 апреля. Когда сотрудники были на месте, зачинщики уже разъехались. Потерпевший с заявлением в правоохранительные органы не обращался.

    Ранее «Фонтанка» со ссылкой на очевидца сообщала о конфликте на платформе «Владимирской» в вечерний час пик. Бородатые брюнеты, по словам свидетельницы, что-то не поделили с худощавым молодым человеком.

    Читательница «Фонтанки» успела снять финал, когда в конфликт вмешалась служба безопасности метрополитена. Один из мужчин попытался отобрать телефон у девушки.

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    Комментарии (2)

    hal9000
    Надо стройки нафиг закрыватиь и такси всякие..это их контингент..тчк
    hal9000
    Бороду вырастил ум выпустил..в метро не могут нормально проехать..че за дикарей понавозили??..))..ментам больше заняться нечем кроме как эту бородатую гопоту гонять..
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