Полиция организовала проверку по факту конфликта с бородачами на «Владимирской»

Полиция начала проверку по факту массовой драки на станции метро «Владимирская», об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 апреля. Когда сотрудники были на месте, зачинщики уже разъехались. Потерпевший с заявлением в правоохранительные органы не обращался.

Ранее «Фонтанка» со ссылкой на очевидца сообщала о конфликте на платформе «Владимирской» в вечерний час пик. Бородатые брюнеты, по словам свидетельницы, что-то не поделили с худощавым молодым человеком.

Читательница «Фонтанки» успела снять финал, когда в конфликт вмешалась служба безопасности метрополитена. Один из мужчин попытался отобрать телефон у девушки.