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    Чубайс покинул совет директоров АФК «Система»

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    3 комментария

    Анатолий Чубайс вышел из совета директоров АФК «Система» по собственному желанию, сообщают вечером 21 апреля СМИ.

    По данным «Интерфакса», он также покинул совет директоров АО «Электрозавод», принадлежащее ООО «Мегаполис-Инвест» — совместному предприятию АФК «Система» и Сбербанка.

    Чубайс входил в совет директоров АФК с июня 2020 года, в совет директоров «Электрозавода» — с марта 2021 года. 25 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Чубайса от обязанностей спецпредставителя главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. За несколько дней до этого агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что Чубайс покинул Россию из-за несогласия с военной операцией РФ на Украине.

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    Комментарии (3)

    Диванный Эксперт
    Дистанционно должность сдал?
    Главный спец по технике консервации
    АФК система осталось жить не больше года. :)
    ***_555
    Побежали
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