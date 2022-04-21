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    Комитет по культуре объяснил, почему перенесена выставка о геноциде армян. Дело в НАТО

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    1 комментарий

    Выставку «Геноциду — нет!», посвященную памяти жертв геноцида армян, решили перенести на другое время. В парке «Россия — моя история» другое мероприятие — из Москвы по стране размножат тематическую программу «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости».

    Об этом «Фонтанке» сообщили 21 апреля в комитете по культуре Петербурга. По словам чиновников, «Россия — моя история» входит в Ассоциацию исторических парков страны, она составляет свой план выставочной деятельности. «В начале текущей недели в рамках Ассоциации было принято решение о проведении в апреле-мае во всех 24 парках, единой тематической программы «НАТО и лидер альянса. Хроника жестокости». Сроки проведения проектов совпали», — сказали в пресс-службе.

    В комитете добавили, что между историческим парком и армянской региональной молодежной ассоциацией (АРМА), которая организует выставку о геноциде, не было заключено официальных соглашений. Из-за этого руководство парка предложило «рассмотреть иные сроки проведения выставки» и проконсультировало организацию по поиску другой площадки.

    Ранее стало известно, что согласованную выставку «Геноциду — нет!» отменили за день до ее открытия.

    Выставка про жестокость НАТО открылась в Москве в начале апреля.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (1)

    Maxic_84
    Мне 37 но ощущение что я где то в 70 годах. Какие то деды в ЦК Политбюро решили устроить спецоперацию в соседней стране из за чего нам объявили бойкот, на улицах хватают людей за пустые бумажные листы а в музеях проводят какие то выставки про НАТО нашу борьбу с ними
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