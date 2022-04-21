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    Эрмитаж закрыли раньше времени, людей эвакуировали

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    В Петербурге продолжается волна «минирований» Эрмитажа.

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    Очередное сообщение поступило 21 апреля около 17 часов. Главный музейный комплекс закрыли на проверку, всех посетителей эвакуировали. Об этом сообщается в телеграм-канале музея.

    Экспозиционные залы и служебные помещения осмотрели сотрудники службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии. Подозрительных предметов нигде не оказалось.

    «Посетители с билетами на сегодняшний день на сеансы, начинающиеся с 15:00, могут посетить главный музейный комплекс в любой другой день», — отмечается в сообщении.

    Напомним, это третья проверка за последние дни. Ложные сообщения о минированиях музея поступали 16 и 20 апреля.

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