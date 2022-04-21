Эрмитаж закрыли раньше времени, людей эвакуировали

Очередное сообщение поступило 21 апреля около 17 часов. Главный музейный комплекс закрыли на проверку, всех посетителей эвакуировали. Об этом сообщается в телеграм-канале музея.



Экспозиционные залы и служебные помещения осмотрели сотрудники службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии. Подозрительных предметов нигде не оказалось.



«Посетители с билетами на сегодняшний день на сеансы, начинающиеся с 15:00, могут посетить главный музейный комплекс в любой другой день», — отмечается в сообщении.

