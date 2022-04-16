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    Из Главного музейного комплекса Эрмитажа эвакуируют посетителей

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    Главный музейный комплекс Эрмитажа 16 апреля закрыли на вход из-за сообщения о минировании здания.

    Фото: Эрмитаж
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    «Проходит эвакуация посетителей с территории Главного музейного комплекса. Сотрудниками службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии проводится осмотр экспозиционных залов и служебных помещений», — сообщается в телеграм-канале Эрмитажа.

    Музей откроют после окончания проверки, и посетители с билетам на 16 апреля смогут вернуться в него. Также по этим же билетам можно сегодня посетить Главный штаб или прийти в Главный музейный комплекс в любой другой день.

    Фото: Эрмитаж

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