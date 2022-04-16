Из Главного музейного комплекса Эрмитажа эвакуируют посетителей

Главный музейный комплекс Эрмитажа 16 апреля закрыли на вход из-за сообщения о минировании здания.
«Проходит эвакуация посетителей с территории Главного музейного комплекса. Сотрудниками службы музейной безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии проводится осмотр экспозиционных залов и служебных помещений», — сообщается в телеграм-канале Эрмитажа.
Музей откроют после окончания проверки, и посетители с билетам на 16 апреля смогут вернуться в него. Также по этим же билетам можно сегодня посетить Главный штаб или прийти в Главный музейный комплекс в любой другой день.