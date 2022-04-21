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    Мишустин: Правительство выделит 10 млрд рублей для поддержки аграриев

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    8 комментариев

    Кабинет министров России подписал постановление о расширении поддержки аграриев. Им выделят 10 миллиардов рублей на возмещение части затрат при производстве зерновых, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ в четверг, 21 апреля. Государственная поддержка станет доступна до начала посевной кампании в качестве авансового платежа.

    «Сейчас весенние полевые работы идут почти в половине российских регионов. И сельхозпроизводители несут немалые расходы, особенно те из них, кто занимается зерновыми. Чтобы помочь им, предусмотрели в федеральном бюджете 10 млрд рублей на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур», — заявил Мишустин.

    Глава кабмина также отметил, что в марте правительство направило 30 миллиардов рублей на льготное кредитование сельхозпроизводителей. В текущем году планируется выделить еще более 150 миллиардов рублей на поддержку агросектора.

    Ранее в правительстве РФ ввели временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза. Ограничение, принятое для «защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений», будет действовать до 30 июня 2022 года.

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    Комментарии (8)

    Джеко
    Сразу вспоминается скрыннка.
    X-кот
    каждому аграрию по 1000 рублей?
    Klaus_Nesanta
    Пару месяцев назад 1 триллион бросили на выкуп фейковых айтишных компаний... 10 лярдов на поддержку тех, кто производит реальный продукт - просто насмешка. У Мишустина личное состояние (его и семьи) примерно столько же.
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