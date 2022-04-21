Мишустин: Правительство выделит 10 млрд рублей для поддержки аграриев

Кабинет министров России подписал постановление о расширении поддержки аграриев. Им выделят 10 миллиардов рублей на возмещение части затрат при производстве зерновых, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ в четверг, 21 апреля. Государственная поддержка станет доступна до начала посевной кампании в качестве авансового платежа.



«Сейчас весенние полевые работы идут почти в половине российских регионов. И сельхозпроизводители несут немалые расходы, особенно те из них, кто занимается зерновыми. Чтобы помочь им, предусмотрели в федеральном бюджете 10 млрд рублей на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур», — заявил Мишустин.

