Мишустин: Правительство выделит 10 млрд рублей для поддержки аграриев

Кабинет министров России подписал постановление о расширении поддержки аграриев. Им выделят 10 миллиардов рублей на возмещение части затрат при производстве зерновых, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ в четверг, 21 апреля. Государственная поддержка станет доступна до начала посевной кампании в качестве авансового платежа.
«Сейчас весенние полевые работы идут почти в половине российских регионов. И сельхозпроизводители несут немалые расходы, особенно те из них, кто занимается зерновыми. Чтобы помочь им, предусмотрели в федеральном бюджете 10 млрд рублей на возмещение части затрат на производство и реализацию зерновых культур», — заявил Мишустин.
Глава кабмина также отметил, что в марте правительство направило 30 миллиардов рублей на льготное кредитование сельхозпроизводителей. В текущем году планируется выделить еще более 150 миллиардов рублей на поддержку агросектора.
Ранее в правительстве РФ ввели временный запрет на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза. Ограничение, принятое для «защиты внутреннего продовольственного рынка в условиях внешних ограничений», будет действовать до 30 июня 2022 года.