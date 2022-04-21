В оборонном НИИ в Твери — уже семь погибших

Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери 21 апреля достигло семи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Пострадал, по данным РИА Новости, 21 человек. По данным ТАСС — 25 человек. Медики больниц говорят о 13 госпитализированных.