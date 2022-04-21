В оборонном НИИ в Твери — уже семь погибших

Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери 21 апреля достигло семи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Пострадал, по данным РИА Новости, 21 человек. По данным ТАСС — 25 человек. Медики больниц говорят о 13 госпитализированных.
«Пять человек госпитализированы — в реанимацию, нейрохирургию и травматологию, состояние разной степени тяжести», — рассказали ТАСС в приемном отделении больницы скорой медицинской помощи Твери. Еще один человек направлен в городскую больницу № 6.
Автор: ТИА Новости Твери и Тверской области
ГУ МЧС, напомним, получило вызов на улицу Афанасия Никитина в 11:08. Там расположен Центральный научно-исследовательский институт войск Воздушно-космической обороны.
В 16:35 была дана локализация на площади 2,5 тыс. кв. м. По всей площади здания обрушилась кровля. Для тушения привлекли более 240 человек, 69 единиц техники, в том числе вертолёт. Персонал научного учреждения (более 30 человек) был эвакуирован. Многие надышались дымом, некоторые люди получили травмы, выпрыгивая из окон.