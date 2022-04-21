    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 7

    5 м/с, с-в

    768мм

    59%

    Подробнее
    usd77.08eur83.27
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    В оборонном НИИ в Твери — уже семь погибших

    4874
    обсудить

    Число погибших при пожаре в оборонном НИИ в Твери 21 апреля достигло семи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

    Пострадал, по данным РИА Новости, 21 человек. По данным ТАСС — 25 человек. Медики больниц говорят о 13 госпитализированных.

    «Пять человек госпитализированы — в реанимацию, нейрохирургию и травматологию, состояние разной степени тяжести», — рассказали ТАСС в приемном отделении больницы скорой медицинской помощи Твери. Еще один человек направлен в городскую больницу № 6.

    Автор: ТИА Новости Твери и Тверской области

    ГУ МЧС, напомним, получило вызов на улицу Афанасия Никитина в 11:08. Там расположен Центральный научно-исследовательский институт войск Воздушно-космической обороны.

    В 16:35 была дана локализация на площади 2,5 тыс. кв. м. По всей площади здания обрушилась кровля. Для тушения привлекли более 240 человек, 69 единиц техники, в том числе вертолёт. Персонал научного учреждения (более 30 человек) был эвакуирован. Многие надышались дымом, некоторые люди получили травмы, выпрыгивая из окон.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний