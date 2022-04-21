Мусоровоз задавил ребенка в Липецке. Со слов очевидцев, тот убегал от стаи собак

В Липецке устанавливают обстоятельства гибели школьника под колесами мусоровоза 21 апреля. По словам очевидцев, мальчик убегал от бродячих собак. Следствие о таком не сообщает, однако на той же улице сегодня собака покусала девочку.

В четверг днем 38-летний водитель мусоровоза МАЗ, двигаясь по дворовой территории, сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу перед грузовиком, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области. Ребенок от полученных травм скончался на месте. ДТП произошло на улице Гагарина, уточняет ТАСС со ссылкой на МВД региона. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем причинение смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

По утверждениям очевидцев, мальчик «убегал от стаи собак и в спешке ударился о борт машины», пишут в группе «ЧП 48 Липецк. Новости». В комментариях местные жители жалуются на бродячих собак в городе. СК не упоминает о собаках в контексте этого ДТП, однако сообщает о другом случае на той же улице, связанном с ними.