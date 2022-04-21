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    Велосипедист и доставщик на Московском подрались до крови

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    9 комментариев

    Двое мужчин конфликтовали на юге Петербурга. Полиции, впрочем, работы не нашлось.

    Видеозапись с места происшествия публикует 21 апреля группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «По информации велосипедиста, доставщик въехал в него на большой скорости и пытался скрыться. Доставщик вину признает и утверждает, что скрываться не планировал, а его оппонент зачем-то начал применять физическую силу», — сообщается в паблике. На записи видно, что велосипед получил повреждения, а, по крайней мере, один из мужчин — травму.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» рассказали, что информация об инциденте поступила в полицию Московского района в 14:24. Сообщалось, что на аллее у дома 45 по Благодатной улице, у гимназии, дерутся двое мужчин на вид 30 лет. Прибывшие полицейские никого не обнаружили. Заявлений о драке в МВД не поступало.

    В последнее время участились инциденты с двухколёсными транспортными средствами. В Москве на днях курьер на велосипеде сбил насмерть собаку и брызнул в лицо женщине из перцового баллончика. В Подмосковье поставщик еды врезался в женщину на велосипеде, та его обругала, а он в ответ ударил её ножом.

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    Комментарии (9)

    муматор
    оператор полный чудак! На ПП ведро бросил, ну да, надо же видосик в сеть запилить по-быстрому, лайки подсобрать.
    Егор Т
    идиот на электромопеде в центре города на тротуаре, неудивительно, что он в кого-то съехал. по центру можно спокойно ехдить по дороге, особенно на электромопеде
    Lelik_Bolik
    это на видео ни как не ул.Благодатная... а угол Московского и Клинского проспектов
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