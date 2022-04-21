Велосипедист и доставщик на Московском подрались до крови

Видеозапись с места происшествия публикует 21 апреля группа «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «По информации велосипедиста, доставщик въехал в него на большой скорости и пытался скрыться. Доставщик вину признает и утверждает, что скрываться не планировал, а его оппонент зачем-то начал применять физическую силу», — сообщается в паблике. На записи видно, что велосипед получил повреждения, а, по крайней мере, один из мужчин — травму.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области «Фонтанке» рассказали, что информация об инциденте поступила в полицию Московского района в 14:24. Сообщалось, что на аллее у дома 45 по Благодатной улице, у гимназии, дерутся двое мужчин на вид 30 лет. Прибывшие полицейские никого не обнаружили. Заявлений о драке в МВД не поступало.



В последнее время участились инциденты с двухколёсными транспортными средствами. В Москве на днях курьер на велосипеде сбил насмерть собаку и брызнул в лицо женщине из перцового баллончика. В Подмосковье поставщик еды врезался в женщину на велосипеде, та его обругала, а он в ответ ударил её ножом.

