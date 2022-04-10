В Подмосковье курьер ударил ножом женщину. Все началось с велосипеда

Жительница подмосковного Реутова получила ножевые ранения в результате перепалки с курьером. Об этом 10 апреля сообщили в региональном ГУ МВД.



Инцидент произошел на улице Октября. По данным полиции, нож пошел в ход после конфликта. Нападавшего задержали на месте, им оказался 25-летний мужчина, его доставили в отдел. Пострадавшую увезли в больницу.



Как сообщает издание «Подъем», все началось с того, что курьер DeliveryClub врезался в женщину на велосипеде, а та его оскорбила, терпеть доставщик еды не стал и применил оружие. В компании заявили, что мужчину уже заблокировали, и больше он там работать не будет.

