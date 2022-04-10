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    В Подмосковье курьер ударил ножом женщину. Все началось с велосипеда

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    Жительница подмосковного Реутова получила ножевые ранения в результате перепалки с курьером. Об этом 10 апреля сообщили в региональном ГУ МВД.

    Инцидент произошел на улице Октября. По данным полиции, нож пошел в ход после конфликта. Нападавшего задержали на месте, им оказался 25-летний мужчина, его доставили в отдел. Пострадавшую увезли в больницу.

    Как сообщает издание «Подъем», все началось с того, что курьер DeliveryClub врезался в женщину на велосипеде, а та его оскорбила, терпеть доставщик еды не стал и применил оружие. В компании заявили, что мужчину уже заблокировали, и больше он там работать не будет.

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    Комментарии (12)

    AlBerkut
    Господа, а в этот раз какие ставки будут?
    Классическая, на чёрное? 😉
    Borze
    Ставки на чОрное принимают?
    261182581
    А курьер, случайно, не наш брат из средней азии? Вы уж договаривайте или дописывайте, а то получается политика двойных стандартов- если злодей имеет славянские корни, то вы говорите и имя и место рождения, а если злодей родом из Закавказья или Средней Азии- то он просто курьер,водитель и т.п.
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