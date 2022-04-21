Из-за пожара в тверском НИИ погибли пятеро

Число жертв пожара в НИИ Минобороны увеличилось до пяти человек. Тушат огонь 240 спасателей.

Минимум три человека находятся в реанимации, получив травмы и ожоги на рабочих местах в НИИ ВКС. Многие пострадавшие оказались в больнице потому, что прыгали из окон, спасаясь от огня.

Ранее сообщалось о двух жертвах, к четырем часам дня 21 апреля стало известно еще о трех.

На месте работают две сотни пожарных, задействован вертолет. Горит на площади в полторы тысячи квадратных метров, в здании обрушилась крыша. Утверждается, что угрозы распространения на соседние здания нет.