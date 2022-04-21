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    Из-за пожара в тверском НИИ погибли пятеро

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    Число жертв пожара в НИИ Минобороны увеличилось до пяти человек. Тушат огонь 240 спасателей.

    Минимум три человека находятся в реанимации, получив травмы и ожоги на рабочих местах в НИИ ВКС. Многие пострадавшие оказались в больнице потому, что прыгали из окон, спасаясь от огня.

    Ранее сообщалось о двух жертвах, к четырем часам дня 21 апреля стало известно еще о трех.

    На месте работают две сотни пожарных, задействован вертолет. Горит на площади в полторы тысячи квадратных метров, в здании обрушилась крыша. Утверждается, что угрозы распространения на соседние здания нет.

    Центральный научно-исследовательский институт Воздушно-космических сил Минобороны в нынешнем виде образован в 2014 году. В советские годы он назывался институтом войск ПВО. Разработчики НИИ принимали участие в создании «Искандера».

    Ветхое здание загорелось в 11 утра, пожар начался в закрытом кабинете на втором этаже.

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