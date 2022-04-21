«Деньги вернем, надо в это верить». Госдума поаплодировала Набиуллиной на пять лет вперед

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 21 апреля представила в Госдуме годовой отчет о работе Банка России за прошлый год и заглянула в ближайшее будущее — в том числе, в свое. Чайник депутатского негодования кипел до первого свистка.



Фото: Государственная Дума Федерального Собрания РФ Поделиться Поделиться





«Приоритетом была дедолларизация»

Эльвира Набиуллина подвела итоги работы в 2021 году, когда регулятору, судя по всему, удалось вылечить экономику от коронавируса: ВВП по итогам года вырос на максимальные за последние 13 лет 4,7%, безработица опустилась на исторический минимум. Борьба с инфляцией, поразившей вследствие пандемии не только Россию, проводилась повышением ключевой ставки. Кредитование в стране росло двузначными темпами: предприятий — на 12%, розничное — на 20%, ипотека — на 30%. Без побочных эффектов не обошлось — льготная ипотека разогнала цены на жилье, а потребители начали массово перекредитовываться, угрожая устойчивости банковской системы. Но она выстояла.



Набиуллина плавно подготавливала слушателей к разговору о сегодняшних трудностях. В прошлом году ЦБ продолжал диверсифицировать золотовалютные резервы. В итоге с 2013 года доля доллара США в них сократилась в 4 раза, доля золота, наоборот, выросла в 2,5 раза, а юаня — с 0 до 17%.

«Мы понимали риски. Поэтому приоритетом была дедолларизация финансовой системы. Ее нельзя было решить ни за один день, ни за один месяц, здесь нужна была последовательная работа. Но за 5 лет у нас доля валютных активов и пассивов, обязательств банков снизилась в 1,5 раза, — объяснила Набиуллина. — 2022 год мы встретили без существенных дисбалансов, с большим запасом прочности финансовой системы, сохранив макроэкономическую стабильность. И все это определило нашу возможность выдержать острую фазу кризиса первых месяцев».

После этого глава ЦБ обрушила на депутатов все, сделанное с конца февраля. И резкое антикризисное повышение ключевой ставки до 20% годовых, и ее снижение до 17%, когда прошёл первый шок. Возможность дальнейшего снижения рассмотрят на следующих заседаниях.



Набиуллина не спорит, что высокая ставка привела к заградительным ставкам по кредитам. Экономику подстраховали правительственные программы льготного кредитования и ЦБ, расширивший бюджет таких специальных программ для малого бизнеса до 675 млрд рублей. По закону о кредитных каникулах реструктуризировали более 31 тыс. кредитов, еще 170 тысяч — по собственной инициативе банков.

Все слушали, но ждали главного: Набиуллина уже заявляла о структурной перестройке экономики, тема требовала продолжения. Специально для депутатов уточнили: структура экономики — это все экономически связи: география экспорта и импорта, степень локализации производств, распределение рабочей силы по секторам и так далее. Изменения теперь претерпят все сектора, большие и малые компании. Набиуллина объяснила так: «Сейчас нашим компаниями предстоит искать новых поставщиков импортных товаров, комплектующих, сырья, а экспортерам — находить новые рынки сбыта. Поэтому валютные ограничения мы постоянно настраиваем. Мы видим, что ситуация динамична. Наша задача — помочь именно тем, кто выстраивает логистические цепочки, выходит на новые рынки сбыта».



Скорость изменений может задать только бизнес, и с этим как раз проблема. Предпринимателям нужны доступные кредиты, и ЦБ обещает их обеспечить, но пока ставка высокая — это сделать невозможно. А высокая она потому, что одна из основных задач регулятора, которая ставится его нынешним руководством, — борьба с инфляцией. Ставка как правило выше показателя темпов роста цен.

«Задача ценовой стабильности не может стать второстепенной, — несколько раз пришлось Набиуллиной объяснять депутатам. — — Это об уровне жизни людей». Инфляцию можно снизить, только увеличивая производство товаров и услуг. А как их увеличивать, если для бизнеса нет дешевых кредитных денег? Вот и замкнулся круг.

Набиуллина дала понять, что от борьбы с инфляцией привычными ей методами не откажется. Недельные показатели сейчас снижаются, постепенно будет снижаться и ключевая ставка, за ней будут снижаться ставки по кредитам. Это должно давать инвестиционные деньги, которые так нужны экономике.

«Вы сами спровоцировали панику»



Депутаты с трудом дождались завершения этого монолога, вопросов у них накопилось. Некоторые задавались таким образом, что пришлось вмешаться спикеру. Первая же претензия неожиданностью не стала. «Чувствуете ли вы свою личную ответственность за то, что в результате санкций ряда недружественных государств Россия потеряла половину своих золотовалютных резервов?» — спросил Алексей Куринный.



В ответ Эльвира Набиуллина решила сообщить, как планомерно проводилась работа по диверсификации золотовалютных резервов, начиная с санкций 2014 года. Тех, кто жаждал услышать про чувство ответственности, ждало разочарование — ответа не последовало. Зато присутствующие услышали страстную отповедь Куринному от председателя Госдумы Вячеслава Володина, который встал на защиту главы Центробанка.

«Для чистоты отношений — мы ресурсы не потеряли. Их заморозили. Нам надо их возвращать. И деньги вернем, и еще проценты выплатят. Надо в это верить. А сейчас кто виноват? Кто виноват в тех проблемах, последствия которых мы до сих пор расхлебываем? Давайте тогда с этого начнем», — грозно вещал с трибуны спикер, взглядом меча в зал молнии, словно готовился назвать имя.



Приподнявшись с чайника и выпустив пар, крышечка вернулась на свое место, и разговор потек своим чередом. Эльвира Набиуллина избрала следующую тактику: повторить суть вопроса, подчеркнув его важность и прозорливость его задающего, а затем, не теряя ни на минуту самообладания, выдать ответ. Даже не заглядывая в листочек, который вертела в пальцах. Складывалось впечатление, что он нужен ей лишь для концентрации. Но прогнать прочь впечатление, что все ответы она знает заранее, до конца не удавалось.

В очередной раз председатель Госдумы не сдержал эмоций после ответа Набиуллиной на вопрос Дмитрия Вяткина, спросившего о том, какие меры Центробанк принял для защиты вкладов граждан от обесценения.

«Жизнь так сложилась: когда у нас сложно, все начинают искать причину не в себе, а кого-то крайнего. Иногда так и дискуссия строится», — высказался Вячеслав Володин.

Все, кто ждал знаменитую набиуллинскую усмешку, увидели ее во время ответа на вопрос Олега Михайлова — возможен ли в России в этом году дефолт, которого так опасаются граждане?



«У России есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит», — отчетливо выделяя слоги, ответила Эльвира Набиуллина.

И снова не удержался Вячеслав Володин:



— Коллеги, это ответ председателя Центробанка, давайте поаплодируем. Огня добавил Валерий Гартунг. Не стесняясь в выражениях, он заявил, что реальное положение дел в финансовой системе России совсем не такое, каким его изобразила в своем отчете глава Центробанка.

«Банки спекулируют, наживаются на нуждах граждан! У нас дешевых денег нет для развития промышленности, а для банковских спекуляций — пожалуйста! 28 февраля вы сами спровоцировали панику, резко подняв учетные ставки! Вы тут же создали такие условия, что банки не лопатой, а бульдозерами стали грести деньги. Цены взлетели в несколько раз, и это — последствия вашей экономической политики», — горячился Гартунг.



Как вы думаете, кто ответил депутату?



— На протяжении длительного времени Валерий Гартунг системно критикует работу Центробанка, — произнес Володин. — Это не значит, что таких выступлений не должно быть. Более правильно было бы проанализировать предложения, и потом отреагировать».



Под занавес Владимир Кашин от КПРФ долго вещал во славу политики Центробанка в целом и о кандидатуре Эльвиры Набиуллиной в частности, но в финале огорошил: «Извините, проголосует фракция против». Последовали жидкие аплодисменты.

«Обнадеживающее было выступление, концовка абсолютно не в тренде того, о чем вы говорили»», — разочарованно констатировал Володин.

Распаляться и дальше сил ни у кого не осталось. К голосованию за кандидатуру Эльвиры Набиуллиной на пост председателя Центробанка народные избранники подошли, опустошив запасы острых вопросов и перегретых эмоций.

В итоге за утверждение отчета ЦБ по итогам 2021 года проголосовали 336 депутатов и 77 против. Переназначение Набиуллиной одобрили 338 парламентариев, против выступили 83.



Наталья Вязовкина, Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»