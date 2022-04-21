Минпромторг может продлить заморозку цен на удобрения до конца года

Минпромторг РФ в настоящее время прорабатывает с заинтересованными ведомствами возможность продления фиксации цен на минеральные удобрения до конца года. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства 21 апреля сообщает ТАСС. Вице-премьер Виктория Абрамченко считает возможным продлить «заморозку» до июля 2023 года.



Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании правительства в четверг заявил, что планируют также продлить ограничения на экспорт удобрений из России до 2023 года. «Сейчас рассматривается вопрос продления ранее принятых мер, в том числе формирования плана приобретения минеральных удобрений совместно с Минпромторгом и субъектами, а также квотирования экспорта на предстоящий сельхозсезон 2022/23 года», — отметил он.

