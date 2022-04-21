Минпромторг может продлить заморозку цен на удобрения до конца года

Минпромторг РФ в настоящее время прорабатывает с заинтересованными ведомствами возможность продления фиксации цен на минеральные удобрения до конца года. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства 21 апреля сообщает ТАСС. Вице-премьер Виктория Абрамченко считает возможным продлить «заморозку» до июля 2023 года.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на заседании правительства в четверг заявил, что планируют также продлить ограничения на экспорт удобрений из России до 2023 года. «Сейчас рассматривается вопрос продления ранее принятых мер, в том числе формирования плана приобретения минеральных удобрений совместно с Минпромторгом и субъектами, а также квотирования экспорта на предстоящий сельхозсезон 2022/23 года», — отметил он.
Цены на удобрения для внутреннего рынка были заморожены в июле 2021 года на фоне их сильного роста на экспортных рынках. В конце прошлого года правительство РФ утвердило порядок заключения соглашений о поставках азотных и сложных азотосодержащих удобрений в регионы РФ по фиксированным ценам на период с декабря 2021-го по май 2022 года. В соглашениях зафиксированы объемы поставок и потолок цен — не выше средней цены в мае — июле 2021 года на условиях франко-завод. 15 апреля Минпромторг предложил увеличить квоты на экспорт сложных удобрений еще на 501 тыс. тонн.
4 марта Минпромторг порекомендовал российским производителям приостановить отгрузку удобрений на экспорт из-за логистических проблем. Также с 1 февраля по 1 мая запрещен экспорт аммиачной селитры из России.