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Минпромторг рекомендовал приостановить экспорт удобрений из России

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Российским производителям рекомендовано приостановить отгрузку удобрений на экспорт из-за логистических проблем. Об этом 4 марта сообщается на сайте Минпромторга.

«Принимая во внимание сложившуюся с работой иностранных логистических операторов ситуацию и связанные с ней риски, Минпромторг России был вынужден рекомендовать российским производителям временно приостановить отгрузку российских удобрений на экспорт до возобновления перевозчиками ритмичной работы и предоставления гарантий выполнения экспортных поставок российских удобрений в полном объеме», — говорится в заявлении.

Отмечается, что все потребности российских аграриев в минеральных удобрениях полностью обеспечиваются.

В министерстве прогнозируют, что «саботаж» осуществления поставок рядом иностранных логистических компаний может привести к продовольственному кризису в Западной и Восточной Европе, Латинской Америке, Южной и Юго-Восточной Азии.

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Комментарии (8)

spb7771250
Сегодня слышал от населения историю, что там везде голод будет, а в РФ будет город сад. Сказал ему, что буду рад, если в РФ будет жить хорошо...
VKuser199962806
Почему во время спец операции мы до сих пор газ не перекрыли?
Ник Приносящий Счастье
Продолжить экспорт либеральной швали.
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