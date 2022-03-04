Минпромторг рекомендовал приостановить экспорт удобрений из России

Российским производителям рекомендовано приостановить отгрузку удобрений на экспорт из-за логистических проблем. Об этом 4 марта сообщается на сайте Минпромторга.
«Принимая во внимание сложившуюся с работой иностранных логистических операторов ситуацию и связанные с ней риски, Минпромторг России был вынужден рекомендовать российским производителям временно приостановить отгрузку российских удобрений на экспорт до возобновления перевозчиками ритмичной работы и предоставления гарантий выполнения экспортных поставок российских удобрений в полном объеме», — говорится в заявлении.
Отмечается, что все потребности российских аграриев в минеральных удобрениях полностью обеспечиваются.
В министерстве прогнозируют, что «саботаж» осуществления поставок рядом иностранных логистических компаний может привести к продовольственному кризису в Западной и Восточной Европе, Латинской Америке, Южной и Юго-Восточной Азии.