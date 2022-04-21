Герои нашего города. Каким видят «Человека года» петербуржцы?

В этом году жителям Петербурга снова предстоит выбрать победителя в номинации «Человек года» на премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Для каждого на первое место выходит что-то свое: личные качества человека или масштабы дела, но в любом случае выбирают человека, который помогает городу и его жителям.



Фото: Павел Каравашкин/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





О том, каким должен быть современный городской герой, и что важно делать для других людей, рассказали «Фонтанке» Елена Фомичева — внучка Зинаиды Корневой, победительницы в номинации «Человек года» в 2021 году, и Сергей Тимошин, директор макрорегиона Северо-Запад компании Тele2, традиционно поддерживающей номинацию.

Дело своего времени



Зинаида Корнева Фото: Архив «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Корнева с начала пандемии собрала 4,5 млн рублей для поддержки медиков, пострадавших от коронавируса и работающих в сложных условиях пандемии. Осенью 2021 года она скончалась, а в декабре петербуржцы посмертно выбрали ее «Человеком года». Награду вручили ее внучке — Елена Фомичева отметила, что проект по сбору помощи для медиков стал для Зинаиды Корневой стимулом, радостью и в каком-то роде продлил ей жизнь. Кроме того, в него вовлекались и родственники, так что его можно назвать семейным проектом.



Елена Фомичева, внучка Зинаиды Корневой Фото: Андрей Бессонов/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Акция бабушки, конечно, была актуальна в начале пандемии, в период страха, когда все было непредсказуемо и актуально, — поделилась Елена Фомичева. — Затем в поддержку медиков включилось государство, да и с пандемией мы научились жить. Но бабушкина акция привлекла внимание к сложной работе наших врачей и объединила многих людей в помощи им.



Сергей Тимошин, директор макрорегиона Северо-Запад компании Тele2 Фото: предоставлено пресс-службой Tele2 Поделиться Поделиться





По словам Сергея Тимошина, Зинаида Корнева своим примером показала, что стойкость духа, энтузиазм, влияние на жизнь людей — это то, что неподвластно времени и возрасту, ведь если есть внутренний стержень, то он с тобой всю жизнь. Кроме того, это пример единения и сплочения простой петербургской семьи, показавший, что для доброго дела не надо быть известными героями, достаточно просто быть небезразличными людьми.

Человек года — кто он?

Город — это люди, среди них много достойных, и выделить только одного очень непростая задача. В рамках премии выбор делают сами горожане, голосуя на сайте.

— На мой взгляд, для Петербурга человек года — это в первую очередь человек, порядочный по отношению ко всем людям, в том числе чужим и незнакомым, — считает Елена Фомичева. — Эта история не про тех, кто только за своих — родственников, друзей, — речь об отношении ко всем людям как к своим близким и родным, когда между ними не делают различий. У такого человека должна быть безупречная репутация, особенно в отношении всего, что связано с деньгами. Мужчины должны быть более благородны и уважать всех вокруг, от животных до всех. Мне кажется, человека должны оценивать по количеству добрых дел и других людей, которых он сделал счастливыми. Что касается денег, в наше время к ним надо относиться спокойно — спокойно делать свою работу за свою зарплату и при этом стараться каждый день сделать что-то для других. Важно, чтобы каждый день был прожит не зря.



— Яркие люди объединяют коллективы и сообщества, если хотите, они вращают эту планету, — уверен Сергей Тимошин. — Но без идеи какого-то конкретного человека, которая бы их объединяла, этих сообществ бы не было. Представляете, как из нематериальной идеи и такой же неосязаемой силы воли вдруг вырастает вполне ощутимый результат, как, например, материальная помощь нашим врачам в пандемию. По мне, так это чудо человеческой силы духа, а проект семьи Зинаиды Корневой еще и пример сопереживания и взаимопомощи в трудное время. Я убежден, что мы бы не пережили ни один кризис, если бы люди не заботились друг о друге. Более того, именно взаимопомощь позволила человечеству в принципе выжить пару миллионов лет назад.

Он отметил, что поддержка важна на разных уровнях — например, компания должна поддерживать своих сотрудников. Так, в Tele2 недавно запустили службу поддержки, куда уже обратилось более 300 сотрудников по всей России. Им оказывают психологическое консультирование, а также помощь по финансовым и юридическим вопросам.



Кто достоин награды?

Деятельность каждого человека — общественная или профессиональная — достойна оценки и признания. А если говорить о влиянии, то его может приобрести кто угодно, не обязательно для этого быть известным или высокопоставленным человеком.

— Мне очень понравились «герои «Фонтанки» — многодетные родители, которые пришли на награждение всей семьей в 15 человек, и я считаю, усилия многодетных родителей — настоящий подвиг, достойный награды, — поделилась Елена Фомичева.

По мнению Сергея Тимошина, часто награда конкретного человека означает и признание представителей всей профессии. Если номинант, к примеру, врач, спасающий жизни людей во время пандемии, то таким образом люди отмечают важность работы всех медиков. То же касается и любой другой сферы деятельности.

— Про врачей благодаря пандемии сейчас много говорят, но я бы еще награждала учителей, — добавила Елена Фомичева, — потому что они работают с детьми. Да, дети часто говорят, что «школа достала», но ведь есть такие учителя, которых дети обожают и ради которых идут в школу с удовольствием. Таких учителей немного. Одно дело — получать громкие профессиональные премии, другое дело — быть в контакте с ребенком, по мне это даже важнее суперпедагогических знаний.



— Мы давно считаем, что выделять конкретных людей и их заслуги просто необходимо, — продолжил Сергей Тимошин. — Так мы показываем, что вклад одного человека может оказать влияние на весь бизнес. У нас давно существует премия «Достижение года», где каждый из нас голосует за коллег, чьи достижения, на его взгляд, стали значимым вкладом в работу компании, департамента, команды. Компания награждает таких сотрудников, подчеркивая, насколько важен каждый человек. Это отличный способ сказать «спасибо» и мотивировать на новые достижения.

Что касается тех, кто может быть удостоен награды в будущем, Елена Фомичева считает, что награды достойны люди самых простых, «банальных» профессий — ведь тот же дворник, который разгребает завалы снега, делает в буквальном смысле слова для города больше и больше достоин уважения, чем чиновник, который не всегда даже в состоянии организовать эту работу из своего светлого кабинета.

Сергей Тимошин также отметил общественные коллективы, неформальные объединения горожан. По его словам, часто именно усилиями таких неравнодушных людей решаются, казалось бы, бесперспективные проблемы.



Анна Романова, «Фонтанка.ру»