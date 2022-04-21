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    Убийца семьи из пяти человек в Хакасии приговорён к пожизненному сроку

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    1 комментарий

    В Республике Хакасия к пожизненному лишению свободы приговорён 35-летний житель села Джирим Ширинского района. Он признан виновным по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство пяти лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии).

    Фото: Следственный комитет РФ
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    Как сообщили 21 апреля в СК РФ, следствием и судом было установлено, что летом 2021 года мужчина из злости от того, что его сожительница решила прекратить с ним близкие отношения, и подозревая её в измене, рано утром пришёл в дом, где жили её родственники, и ножом убил отца, его брата-близнеца, мать, 19-летнего брата и 8-летнюю дочь женщины. При этом сама она осталась жива.

    Всё это злоумышленник совершил в состоянии алкогольного опьянения. Задержали убийцу местные жители.

    «Фонтанка» показывала страшные кадры с места расправы.

    Фото: Следственный комитет РФ

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    Комментарии (1)

    DEMOMON
    А чего морду замазали? Он что, несовершеннолетний?
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