Убийца семьи из пяти человек в Хакасии приговорён к пожизненному сроку

В Республике Хакасия к пожизненному лишению свободы приговорён 35-летний житель села Джирим Ширинского района. Он признан виновным по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство пяти лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии).
Как сообщили 21 апреля в СК РФ, следствием и судом было установлено, что летом 2021 года мужчина из злости от того, что его сожительница решила прекратить с ним близкие отношения, и подозревая её в измене, рано утром пришёл в дом, где жили её родственники, и ножом убил отца, его брата-близнеца, мать, 19-летнего брата и 8-летнюю дочь женщины. При этом сама она осталась жива.
Всё это злоумышленник совершил в состоянии алкогольного опьянения. Задержали убийцу местные жители.
«Фонтанка» показывала страшные кадры с места расправы.