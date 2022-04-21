Набиуллина: Никакой дефолт России не грозит

У России есть все необходимые финансовые ресурсы, и дефолт ей не грозит. Об этом 21 апреля заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

Парламентарий от КПРФ Олег Михайлов спросил, возможен ли дефолт России в этом году.



«Что касается возможности дефолта, у России есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит», — ответила Набиуллина.



«Коллеги, это ответ председателя Центрального банка, давайте поаплодируем», — призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал заявление ответственным, а вопрос острым, и отметил, что глава Банка России не ушла от прямого вопроса.



Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что причин для дефолта у России нет — у страны есть потенциал для выполнения всех обязательств, однако «неконструктивная позиция оппонентов может осложнить ситуацию».

