    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 8

    6 м/с, с-в

    769мм

    52%

    Подробнее
    usd77.08eur83.27
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниВакансииОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Набиуллина: Никакой дефолт России не грозит

    7032
    46 комментариев

    У России есть все необходимые финансовые ресурсы, и дефолт ей не грозит. Об этом 21 апреля заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

    Парламентарий от КПРФ Олег Михайлов спросил, возможен ли дефолт России в этом году.

    «Что касается возможности дефолта, у России есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит», — ответила Набиуллина.

    «Коллеги, это ответ председателя Центрального банка, давайте поаплодируем», — призвал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он назвал заявление ответственным, а вопрос острым, и отметил, что глава Банка России не ушла от прямого вопроса.

    Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что причин для дефолта у России нет — у страны есть потенциал для выполнения всех обязательств, однако «неконструктивная позиция оппонентов может осложнить ситуацию».

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (46)

    VKuser2851963
    настоящий дефолт случается вдруг
    ВладЛенинградский
    не нойте,комментаторы..
    dragvs
    Дефолт это классический жупел в России, страшно и непонятно. При этом страна совершенно спокойно может стать нищей и без дефолта, по крайней мере без мгновенного.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний