Песков заявил, что причин для дефолта у РФ нет, но осложнить ситуацию может «неконструктивная позиция оппонентов»

Причин для дефолта у России нет — у страны есть потенциал для выполнения всех обязательств, однако «неконструктивная позиция оппонентов может осложнить ситуацию». Об этом в понедельник, 11 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



В минувшую субботу международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте до «SD» (выборочный дефолт) с CC/C.



На просьбу прокомментировать такую оценку кредитоспособности страны представитель Кремля сказал: «Это вопрос правительства. Это может быть только рукотворный дефолт, об этом говорил министр Силуанов, и однозначно совершенно объективных причин для такого дефолта нет. Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения всех своих обязательств, но, с другой стороны, такая неконструктивная позиция наших оппонентов может осложнить ситуацию» (цитата Пескова по РИА Новости).

