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    Песков заявил, что причин для дефолта у РФ нет, но осложнить ситуацию может «неконструктивная позиция оппонентов»

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    Причин для дефолта у России нет — у страны есть потенциал для выполнения всех обязательств, однако «неконструктивная позиция оппонентов может осложнить ситуацию». Об этом в понедельник, 11 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    В минувшую субботу международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной валюте до «SD» (выборочный дефолт) с CC/C.

    На просьбу прокомментировать такую оценку кредитоспособности страны представитель Кремля сказал: «Это вопрос правительства. Это может быть только рукотворный дефолт, об этом говорил министр Силуанов, и однозначно совершенно объективных причин для такого дефолта нет. Россия обладает всем необходимым потенциалом для выполнения всех своих обязательств, но, с другой стороны, такая неконструктивная позиция наших оппонентов может осложнить ситуацию» (цитата Пескова по РИА Новости).

    Напомним, ранее аналогичное заявление, что у России есть средства, чтобы выполнить обязательства, сделал также спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. «План Вашингтона не удался», — резюмировал он.

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    Комментарии (8)

    dragvs
    Случившееся это еще хуже дефолта. У народа какие-то нерациональные страхи перед дефолтом. Но при дефолте можно просто провести реструктуризацию долгов, выработать дальнейший план. А сейчас страну просто послали на 3 буквы и не собираются дальше сотрудничать. Это худшая ситуация из всех возможных.
    Alex000
    То есть дефолт.
    Ясно-понятно.
    263836471
    Информации не хватает - чего так много забот о дефолте? Нам же вроде всё по фиг - и это официальная позиция!
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