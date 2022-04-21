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    Солнечно и тепло. В Петербурге снова ждут до +15 градусов

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    1 комментарий

    Апрель продолжает радовать петербуржцев теплыми и солнечными днями.

    По словам ведущего специалиста Центра «ФОБОС» Михаила Леуса, 21 апреля в городе на Неве ожидается +13… +15 градусов, к ночи похолодает до +1... +3. Ветер восточный 4–9 м/с, атмосферное давление будет выше нормы и составит 769 мм рт. ст.

    Синоптик отметил, что погоду в Петербурге определяет гребень антициклона. «При переменной облачности в регионе вновь обойдётся без дождей, а температурный фон останется на 2–3° выше климатической нормы», — рассказал Леус на своей странице во «ВКонтакте».

    В пятницу, по прогнозам специалиста, сохранится сухая, солнечная и относительно теплая погода. Температура также будет в районе +13...+15 градусов, передает Северо-Западное УГМС.

    «Яндекс» прогнозирует, что солнце спрячется от петербуржцев уже к концу недели, а следующие семь дней могут быть пасмурными и местами дождливыми.

    «Фонтанка» писала, что вчерашний день стал самым теплым в городе с начала года. Воздух прогрелся до +15,2 градуса.

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    Комментарии (1)

    VKuser14172982
    Понял что синоптик оптимист а Яндекс негативит.
    Но вск равно все будут копать отсбда и до заката
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