Солнечно и тепло. В Петербурге снова ждут до +15 градусов

По словам ведущего специалиста Центра «ФОБОС» Михаила Леуса, 21 апреля в городе на Неве ожидается +13… +15 градусов, к ночи похолодает до +1... +3. Ветер восточный 4–9 м/с, атмосферное давление будет выше нормы и составит 769 мм рт. ст.



Синоптик отметил, что погоду в Петербурге определяет гребень антициклона. «При переменной облачности в регионе вновь обойдётся без дождей, а температурный фон останется на 2–3° выше климатической нормы», — рассказал Леус на своей странице во «ВКонтакте».



В пятницу, по прогнозам специалиста, сохранится сухая, солнечная и относительно теплая погода. Температура также будет в районе +13...+15 градусов, передает Северо-Западное УГМС.

