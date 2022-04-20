Теперь точно весна. В Петербурге новый рекорд тепла с начала года

20 апреля подарило Петербургу и Москве самый теплый день с начала года. Об этом рассказал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.



«И опять, как и вчера, впереди Москва — тут к 17 часам воздух прогрелся до +15,8 °С, а в Санкт-Петербурге на текущий момент было лишь +15,2 °С», — написал синоптик на своей странице в «ВКонтакте», добавив, что точное значение максимумов станет известно после 21 часа.



По данным «Яндекса», в четверг тоже будет тепло, но воздух прогреется только до +12 градусов. Весь день будет светить солнце, осадков не ожидается.

