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    Теперь точно весна. В Петербурге новый рекорд тепла с начала года

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    20 апреля подарило Петербургу и Москве самый теплый день с начала года. Об этом рассказал специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

    «И опять, как и вчера, впереди Москва — тут к 17 часам воздух прогрелся до +15,8 °С, а в Санкт-Петербурге на текущий момент было лишь +15,2 °С», — написал синоптик на своей странице в «ВКонтакте», добавив, что точное значение максимумов станет известно после 21 часа.

    По данным «Яндекса», в четверг тоже будет тепло, но воздух прогреется только до +12 градусов. Весь день будет светить солнце, осадков не ожидается.

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