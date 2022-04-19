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    В день подснежника в Петербурге теплее обычного, до 14 градусов

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    Утро 19 апреля Петербург встретил пасмурной погодой, но скоро облака должны разойтись. Сегодня и в ближайшие дни синоптики обещают тепло без дождей.

    Фото: Антон Кубышкин /
    Грибы и Грибники СПб
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    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер слабый. Ночью было плюс 1–3 градуса, днём будет плюс 12–14, местами плюс 9.

    Синоптическую ситуацию в регионе формирует очаг повышенного атмосферного давления, поясняет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

    «При переменной облачности в регионе обойдётся без существенных осадков, а температурные показатели на 3–4 градусов превысят климатическую норму. Температура воздуха +12…+14 градусов, по области +11…+16 градусов. Ветер северо-восточный 3–8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы», — пишет Леус.

    В среду, по его словам, характер погоды изменится мало, а прогрев усилится. СЗ УГМС прогнозирует 20 и 21 апреля до 13–15 градусов.

    Сегодня отмечается день подснежника. Их в лесах под Петербургом уже много.

    Фото: Антон Кубышкин /
    Грибы и Грибники СПб

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