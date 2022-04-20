Рогозин рассказал о планах поставки МБР «Сармат» ракетным войскам

«Роскосмос» планирует этой осенью начать серийные поставки межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» ракетным войскам стратегического назначения РФ. Об этом 20 апреля заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.



«Осенью этого года, после завершения летно-конструкторских испытаний «Сармата», планируем начать поставки серийных тяжелых межконтинентальных баллистических ракет этого сверхоружия в Ракетные войска стратегического назначения», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

В среду на космодроме Плесецк был совершен успешный запуск МБР «Сармат». Минобороны показало видео, на котором ракета запечатлена со всех ракурсов. «Сармат» способен поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета. Новый носитель, который является самым мощным в мире и обладающий наибольшей дальностью поражения целей, должен значительно усилить боевую мощь стратегических ядерных сил РФ, отметили в Минобороны.