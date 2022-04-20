В Петербурге арестован один из членов банды Басаева, обвиняемых в нападении на псковских десантников

Пушкинский районный суд заключил под стражу Мухамедвали Шайхутдинова, обвиняемого в вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и бандитизме. Об этом 20 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, отмечая, что мужчина вину не признает.
Шайхутдинов — один из шестерых задержанных членов банды Басаева, обвиняемых в нападении на шестую роту псковских десантников. Он единственный, кого взяли в Петербурге. Остальным меру пресечения будут избирать в Татарстане.
Атака на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ произошла 29 февраля 2000 года в районе селения Улус-Керт в Чечне. Банды Басаева и Хаттаба пытались прорваться через Аргунское ущелье и два дня штурмовали позиции десантников. Из девяноста российских солдат в живых остались шестеро.