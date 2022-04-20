В Петербурге арестован один из членов банды Басаева, обвиняемых в нападении на псковских десантников

Пушкинский районный суд заключил под стражу Мухамедвали Шайхутдинова, обвиняемого в вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и бандитизме. Об этом 20 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, отмечая, что мужчина вину не признает.



Шайхутдинов — один из шестерых задержанных членов банды Басаева, обвиняемых в нападении на шестую роту псковских десантников. Он единственный, кого взяли в Петербурге. Остальным меру пресечения будут избирать в Татарстане.

