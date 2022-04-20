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    В Петербурге арестован один из членов банды Басаева, обвиняемых в нападении на псковских десантников

    1918
    1 комментарий

    Пушкинский районный суд заключил под стражу Мухамедвали Шайхутдинова, обвиняемого в вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и бандитизме. Об этом 20 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, отмечая, что мужчина вину не признает.

    Шайхутдинов — один из шестерых задержанных членов банды Басаева, обвиняемых в нападении на шестую роту псковских десантников. Он единственный, кого взяли в Петербурге. Остальным меру пресечения будут избирать в Татарстане.

    Атака на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ произошла 29 февраля 2000 года в районе селения Улус-Керт в Чечне. Банды Басаева и Хаттаба пытались прорваться через Аргунское ущелье и два дня штурмовали позиции десантников. Из девяноста российских солдат в живых остались шестеро.

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    Комментарии (1)

    hal9000
    Это ладно..этих крыс постепенно можно выловить всех...но самое главное почему они остались там без какой либо поддержки??участники сделки будут пойманы???
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