    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как 7

    5 м/с, с-в

    770мм

    65%

    Подробнее
    usd79.03eur85.97
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниОбразованиеПромышленный ПетербургПодбираем вуз

    Смольный подтвердил намерение открыть новый магазин в Доме книги после ремонта. Его завершение откладывается по юридическим причинам

    823
    1 комментарий

    Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский прокомментировал сообщение о новом витке судебной тяжбы вокруг Дома книги на канале Грибоедова. Новая инстанция отменила решение, которое давало зеленый свет к смене обитателей исторических помещений. Главный претендент на них — подконтрольный Смольному книжный магазин.

    «Предыдущий арендатор Дома Зингера подал кассацию в Арбитражный суд Северо-Запада на решение о его выселении из помещений. Рассмотрение жалобы в суде назначено только на 7 июня. До окончания производства по делу мы не можем начать ремонтные работы, однако это никак не влияет на взаимодействие между городским Домом книги и Альфа-банком, — сообщил Борис Пиотровский «Фонтанке» в среду, 20 апреля. — У нас продолжаются переговоры в рамках раннее обозначенных договоренностей. Важно решить все вопросы с КГИОП, поскольку это охраняемый объект. Только после завершения всех необходимых юридических процедур мы сможем начать ремонт, сроки которого придется скорректировать».

    Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что Арбитражный суд Северо-Западного округа определил приостановить исполнение решения арбитражного и апелляционного судов Петербурга о расторжении договора аренды между ООО «Книжный магазин № 1» и ЗАО «Зингер». Такое решение принято для соблюдения баланса интересов на время рассмотрения кассационной жалобы ответчика. Таким образом, спор между прежним арендатором — структурами экс-банкира Андрея Исаева, — и подконтрольным Альфа-банку ЗАО «Зингер» продолжается.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    274620054
    Я надеюсь магазин будет нормальный или снова книжный? Кому он нужен в наше время, каждый раз ходил и не понимал
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний