Смольный подтвердил намерение открыть новый магазин в Доме книги после ремонта. Его завершение откладывается по юридическим причинам

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский прокомментировал сообщение о новом витке судебной тяжбы вокруг Дома книги на канале Грибоедова. Новая инстанция отменила решение, которое давало зеленый свет к смене обитателей исторических помещений. Главный претендент на них — подконтрольный Смольному книжный магазин.

«Предыдущий арендатор Дома Зингера подал кассацию в Арбитражный суд Северо-Запада на решение о его выселении из помещений. Рассмотрение жалобы в суде назначено только на 7 июня. До окончания производства по делу мы не можем начать ремонтные работы, однако это никак не влияет на взаимодействие между городским Домом книги и Альфа-банком, — сообщил Борис Пиотровский «Фонтанке» в среду, 20 апреля. — У нас продолжаются переговоры в рамках раннее обозначенных договоренностей. Важно решить все вопросы с КГИОП, поскольку это охраняемый объект. Только после завершения всех необходимых юридических процедур мы сможем начать ремонт, сроки которого придется скорректировать».