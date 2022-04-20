СК возбудил дело из-за скульптуры художника Олега Кулика, в которой увидели пародию на «Родину-мать»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 354.1, ч. 3 («Реабилитация нацизма»), из-за демонстрации скульптуры художника Олега Кулика «Большая мать» на ярмарке «Арт-Москва». Об этом 20 апреля сообщает RTVI со ссылкой на искусствоведа и журналиста Ксению Коробейникову.



По ее словам, Кулик рассказал, что вызван на допрос в СК.



Издание «Артгид» утверждает, что дело возбуждено в отношении самого художника. Однако на данный момент его процессуальный статус неизвестен.



В работе художника-перформансиста Олега Кулика увидели пародию на скульптуру «Родина-мать зовет» Евгения Вучетича. Депутат Госдумы Александр Хинштейн 18 апреля сообщил, что направил запросы в Следственный комитет и прокуратуру РФ, а также потребовал возбудить уголовное дело.

