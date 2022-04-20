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    СК возбудил дело из-за скульптуры художника Олега Кулика, в которой увидели пародию на «Родину-мать»

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    1 комментарий

    Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 354.1, ч. 3 («Реабилитация нацизма»), из-за демонстрации скульптуры художника Олега Кулика «Большая мать» на ярмарке «Арт-Москва». Об этом 20 апреля сообщает RTVI со ссылкой на искусствоведа и журналиста Ксению Коробейникову.

    По ее словам, Кулик рассказал, что вызван на допрос в СК.

    Издание «Артгид» утверждает, что дело возбуждено в отношении самого художника. Однако на данный момент его процессуальный статус неизвестен.

    В работе художника-перформансиста Олега Кулика увидели пародию на скульптуру «Родина-мать зовет» Евгения Вучетича. Депутат Госдумы Александр Хинштейн 18 апреля сообщил, что направил запросы в Следственный комитет и прокуратуру РФ, а также потребовал возбудить уголовное дело.

    Скульптура «Большая мать» Кулика выполнена в духе палеолитической Венеры — образ женщины с массивной и обнаженной фигурой. В руке она держит меч, как и «Родина-мать» Вучетича.

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    Комментарии (1)

    tochilshik
    пародия и "увидеть пародию" это две большие разницы.на каком основании уголовка?
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