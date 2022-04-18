Депутат Хинштейн обратился в СК из-за скульптуры, в которой увидели пародию на «Родину-мать»

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн направил запросы в Следственный комитет и прокуратуру РФ из-за скульптуры, в которой увидели пародию на «Родину-мать» скульптора Евгения Вучетича. Парламентарий потребовал возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»).
«Те, кто совершил эту гнусность — должны ответить по всей строгости закона!» — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Пародию усмотрели в работе художника-перформансиста Олега Кулика «Большая мать». «Знаете, кто эта страшная бабища с мечом? Родина-мать. Знаете, где это? В Москве. Выставка Арт-Москва. Frolov Gallery представляет «Большую мать» киевского «пса-человека» Олега Кулика», — отметил писатель Захар Прилепин.
Скульптура «Большая мать» Кулика выполнена в духе палеолитической Венеры — образ женщины с массивной и обнаженной фигурой. В руке она держит меч, как и «Родина-мать» Вучетича.