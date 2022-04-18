Депутат Хинштейн обратился в СК из-за скульптуры, в которой увидели пародию на «Родину-мать»

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн направил запросы в Следственный комитет и прокуратуру РФ из-за скульптуры, в которой увидели пародию на «Родину-мать» скульптора Евгения Вучетича. Парламентарий потребовал возбудить уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично»).

«Те, кто совершил эту гнусность — должны ответить по всей строгости закона!» — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.