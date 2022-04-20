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    Петербургский центр гигиены связал распространение клопов с мигрантами-строителями

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    3 комментария

    В многоквартирных домах Петербурга клопы разводятся по вине трудовых мигрантов, считает заведующий отделом в городском центре гигиены и эпидемиологии Александр Шапарь. Он заявил об этом 20 апреля на пресс-конференции ТАСС, сославшись на личный опыт.

    «Когда новые дома строятся, как правило, рядом продолжается стройка. Зачастую в таких домах помимо жильцов, которые приобрели квартиры и заселяются в них, некоторые квартиры сдаются. Сдаются тем же работникам, приехавшим, там, из Узбекистана и так далее, которые работают на соседних стройках. По собственному опыту скажу, что там завозятся клопы, и эти клопы потом заселяются, в том числе, по соседним квартирам», — заверил журналистов Шапарь.

    Страдающим от нашествия насекомых петербуржцам он предложил обработать квартиру за собственный счет, а по поводу общих территорий дома обратиться в УК. Способа обработать сразу всю территорию здания нет, отметил представитель центра гигиены.

    На пресс-конференции обсуждалась, в том числе, проблема грызунов, о которой ранее говорила главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

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    Комментарии (3)

    lykov20
    Может центр гигиены это к дню рождения А. Гитлера? Теория "мигрантской гигиены"
    angel of death
    значит перед приёмкой дома строительным компаниям надо опрыскивать все квартиры и потом проветривать, а счёт за услуги дезинсекторов включать в окончательные расчёты, которые производятся после обмерки квартир перед передачей ключей...
    lykov20
    И кто виноват клопы или мигранты? Кого травить?
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