Петербургский центр гигиены связал распространение клопов с мигрантами-строителями

В многоквартирных домах Петербурга клопы разводятся по вине трудовых мигрантов, считает заведующий отделом в городском центре гигиены и эпидемиологии Александр Шапарь. Он заявил об этом 20 апреля на пресс-конференции ТАСС, сославшись на личный опыт.

«Когда новые дома строятся, как правило, рядом продолжается стройка. Зачастую в таких домах помимо жильцов, которые приобрели квартиры и заселяются в них, некоторые квартиры сдаются. Сдаются тем же работникам, приехавшим, там, из Узбекистана и так далее, которые работают на соседних стройках. По собственному опыту скажу, что там завозятся клопы, и эти клопы потом заселяются, в том числе, по соседним квартирам», — заверил журналистов Шапарь.

Страдающим от нашествия насекомых петербуржцам он предложил обработать квартиру за собственный счет, а по поводу общих территорий дома обратиться в УК. Способа обработать сразу всю территорию здания нет, отметил представитель центра гигиены.



На пресс-конференции обсуждалась, в том числе, проблема грызунов, о которой ранее говорила главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

