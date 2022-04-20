«Открыли Интернет и возбудились». Авторитет Гудына отказался примерять корону в суде Петербурга и теперь неугоден

Алексей Гудына, известный в определённых кругах как Лёха Иркутский, открестился от воровской биографии в Санкт-Петербургском горсуде. Экспрессию подсудимого, которого СК объявил венцом преступной иерархии, оценили не все, дальше процесс пойдёт без него.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 20 апреля в горсуде, где проходит выездное заседание Новгородского областного суда, сторона защиты приступила к допросу Гудыны.

