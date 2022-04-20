«Открыли Интернет и возбудились». Авторитет Гудына отказался примерять корону в суде Петербурга и теперь неугоден

Алексей Гудына, известный в определённых кругах как Лёха Иркутский, открестился от воровской биографии в Санкт-Петербургском горсуде. Экспрессию подсудимого, которого СК объявил венцом преступной иерархии, оценили не все, дальше процесс пойдёт без него.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 20 апреля в горсуде, где проходит выездное заседание Новгородского областного суда, сторона защиты приступила к допросу Гудыны.
Следствие и гособвинитель уверены: перед ними вор в законе Лёха Иркутский, коронованный в Петербурге в 1999 году, он же лицо
объединённая пресс-служба судов Петербурга,
Гудыне вменяется то, что он распространил своё влияние на колонии в трёх регионах и через так называемых смотрящих решал конфликты, возникающие в среде осужденных, которые придерживаются воровской традиции.
«До задержания 4 июня 2020 участвовал в воровских сходках, поддерживал и распространял преступные традиции и криминальную субкультуру, оказывал влияние на представителей преступной среды, принимал решения о повышении и понижении криминального статуса лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях», — расписывается биография в обвинительном заключении.
Подсудимый вину не признаёт и, в принципе, не понимает, о чём идёт речь. «Утверждает, что «следствие открыло Интернет и возбудилось», — ретранслирует пресс-служба.
объединённая пресс-служба судов Петербурга,
На своей невиновности Гудына настаивал с такой живостью, что Новгородский облсуд предпочёл продолжить разбираться с делом без непосредственного присутствия фигуранта: его удалили из зала до прений. Суд вправе его вернуть, уточняет пресс-служба.