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    «Открыли Интернет и возбудились». Авторитет Гудына отказался примерять корону в суде Петербурга и теперь неугоден

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    Алексей Гудына, известный в определённых кругах как Лёха Иркутский, открестился от воровской биографии в Санкт-Петербургском горсуде. Экспрессию подсудимого, которого СК объявил венцом преступной иерархии, оценили не все, дальше процесс пойдёт без него.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 20 апреля в горсуде, где проходит выездное заседание Новгородского областного суда, сторона защиты приступила к допросу Гудыны.

    Следствие и гособвинитель уверены: перед ними вор в законе Лёха Иркутский, коронованный в Петербурге в 1999 году, он же лицо № 1 в Новгородской и Ленинградской областях. Известен тюремным бунтом в феврале 2004 года. Считается, что Лёха Иркутский стоял во главе массовой голодовки осужденных в шести учреждениях пенитенциарной системы. Не меньшую популярность получила перестрелка в Турции с участием его и другого криминального авторитета, Али Гейдарова.

    объединённая пресс-служба судов Петербурга,

    Гудыне вменяется то, что он распространил своё влияние на колонии в трёх регионах и через так называемых смотрящих решал конфликты, возникающие в среде осужденных, которые придерживаются воровской традиции.

    «До задержания 4 июня 2020 участвовал в воровских сходках, поддерживал и распространял преступные традиции и криминальную субкультуру, оказывал влияние на представителей преступной среды, принимал решения о повышении и понижении криминального статуса лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях», — расписывается биография в обвинительном заключении.

    Подсудимый вину не признаёт и, в принципе, не понимает, о чём идёт речь. «Утверждает, что «следствие открыло Интернет и возбудилось», — ретранслирует пресс-служба.

    объединённая пресс-служба судов Петербурга,

    На своей невиновности Гудына настаивал с такой живостью, что Новгородский облсуд предпочёл продолжить разбираться с делом без непосредственного присутствия фигуранта: его удалили из зала до прений. Суд вправе его вернуть, уточняет пресс-служба.

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