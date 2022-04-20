И миллионный штраф на Дубе том. Почему выдохнул петербургский рынок секс-услуг и его крыши

В среду, 20 апреля, сотни мелких устроителей и покровителей интим-салонов облетела новость о незаметном широкой публике приговоре. Сами инициаторы, которые год назад затеяли это шоу по приему на себя взятки, реагируют так: «Над нами смеются и, по-своему, правильно делают».

20 апреля вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда Петербурга в отношении бывшего майора полиции Николая Дуба, а там, где нужно, он важный человек. В начале прошлого года «Фонтанка» потратила время на фельетон в его честь. Тогда он был задержан оперативниками уголовного розыска главка, когда всё же принес им транш за покровительство его крышевания уймы подпольных публичных домов. Предложенная им схема была талантлива, потому что проста: с каждой точки — от 10 до 20 тысяч рублей в месяц, то есть до полутора миллионов за 30 дней. Бизнес же имеет много непрофильных трат — платить надо не только главку, но и полиции на территории. Как человек ответственный, он соблюдал и отчетность.



На фото — один из листов, обнаруженных у Дуба на обыске Поделиться Поделиться





Заметим, что Николай Дуб долгое время звенел в разговорах Управления собственной безопасности ГУ МВД, да и ФСБ, а его задержание стало буквально торжественным. Считалось, что этим порвали главное звено интим-индустрии. Так, с конца января 2021 года он находился под арестом при обвинении в даче взятки, а как персона бывалая — со следователем не разговаривал.

Наконец, судья приговорил его к штрафу в 1 миллион рублей, а срок определил — «ограничиться отсиженным». (Подчеркнем, что формально закон соблюден — несмотря на строгие санкции, вплоть до 10 лет, такое решение возможно.)

Далее можно привести информацию из жанра «не для печати». Если при аресте ньюсмейкера вздрогнули не столько организаторы салонов, сколько многие сотрудники в районных подразделениях (они опасались за язык Дуба), то за прошедший период ничего кардинального в этом секторе экономики не произошло. В том числе не пострадал ни один полицейский. Таким образом, можно зафиксировать рост рейтинга влиятельности Николая.



Что касается самих инициаторов той шумихи — оперов розыска, то они с самоиронией восприняли результат своих хлопот. «Когда это произошло, нам многие говорили, что мы зря это затеяли. Теперь над нами смеются, парируя, что тогда были правы. И, по-своему, они правильно делают», — практически признался «Фонтанке» один из наших собеседников.

