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    «Заслуги перед городом никто не отменял». Депутаты выберут почётных граждан Петербурга, несмотря на спецоперацию

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    8 комментариев

    Петербургский парламент решил провести в конце мая выборы почётных граждан. Об этом «Фонтанке» 20 апреля рассказали депутаты городского Заксобрания.

    Решение, по словам собеседников, было принято на закрытом заседании. На нём было объявлено, что Александр Розенбаум отозвал свою кандидатуру, выдвинутую общественной организацией «Палата Ремёсел».

    Остальные кандидаты попадут в бюллетень, однако вероятность быть избранными есть только у двоих — это президент некоммерческого партнёрства «Транспортный союз Северо-Запада» Владимир Ходырев и председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

    Глава совета директоров биотехнологической компании «Биокад» Дмитрий Морозов и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев вряд ли получат почётное звание. Их документы организациями «Санкт-петербургская торгово-промышленная палата» и «Ассоциация судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области» были поданы с ошибками, утверждают участники закрытого заседания.

    Само голосование, несмотря на это, было принято решение проводить. Не остановило депутатов и проведение специальной военной операции.

    «Мы говорим о тех заслугах, которые уже сделаны перед городом, их никто не отменял. Никакого отношения к тому, что происходит в стране, это не имеет. Заслуги этих людей понятны и известны, события эти произошли не неделю назад», — заявил журналистам спикер Заксобрания Александр Бельский.

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    Комментарии (8)

    Suricat
    Больше забот у них нет. Все хорошо в городе нашем. Шкуры.
    angel of death
    Алиса Фрейндлих
    Георгий Штиль
    Анастасия Мельникова
    Андрей Толубеев
    Николай Фоменко
    Борис Щербаков
    Татьяна Васильева
    Дмитрий Нагиев и Сергей Рост
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    Константин Райкин
    Алексей Девотченко
    Виктор Бычков
    Александр Друзь
    ....

    список можно продолжать бесконечно... наберите в поисковике: "Известные люди из Санкт-Петербурга" - кандидатов полно
    Marjut
    Про Миллера, наверное , более-менее слышали - из когорты распоряжающихся народным достоянием. Второго названного не запомнила пока набирала первую фразу. И так, я думаю, большинство. Тогда не называйте это выборами. Назначенцы. Ну, или "выборы" в очень узком кругу. Про Розенбаума не знаю, что лучше - участвовать или нет. При честных выборах и принятии решения большинством горожан, шанс велик. В обратном случае лучше и правда не участвовать. На слуху пример Пьехи.
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