«Заслуги перед городом никто не отменял». Депутаты выберут почётных граждан Петербурга, несмотря на спецоперацию

Петербургский парламент решил провести в конце мая выборы почётных граждан. Об этом «Фонтанке» 20 апреля рассказали депутаты городского Заксобрания.

Решение, по словам собеседников, было принято на закрытом заседании. На нём было объявлено, что Александр Розенбаум отозвал свою кандидатуру, выдвинутую общественной организацией «Палата Ремёсел».



Остальные кандидаты попадут в бюллетень, однако вероятность быть избранными есть только у двоих — это президент некоммерческого партнёрства «Транспортный союз Северо-Запада» Владимир Ходырев и председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер.



Глава совета директоров биотехнологической компании «Биокад» Дмитрий Морозов и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев вряд ли получат почётное звание. Их документы организациями «Санкт-петербургская торгово-промышленная палата» и «Ассоциация судостроителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области» были поданы с ошибками, утверждают участники закрытого заседания.

