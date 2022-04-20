Певец Розенбаум отказался быть кандидатом в почётные граждане Петербурга

Певец Александр Розенбаум отказался участвовать в качестве кандидата на звание почётного гражданина Петербурга. Об этом «Фонтанке» рассказали в Законодательном собрании города 20 апреля.

По информации собеседников, Розенбаум отозвал своё согласие на заявку, поданную в отношении его кандидатуры региональной общественной организацией мастеров декоративно-прикладного искусства «Палата ремёсел». При этом сам он никак не объяснил причины.



На заседании Заксобрания в среду, 20 апреля, депутаты должны принять решение, будут ли они выбирать почётных граждан в этом году.



В качестве кандидатов ранее профильной комиссией были утверждены председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер, председатель совета директоров биотехнологической компании «Биокад» Дмитрий Морозов, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, народный артист РФ Александр Розенбаум и президент некоммерческого партнёрства «Транспортный союз Северо-Запада» Владимир Ходырев.

