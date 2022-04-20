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    Певец Розенбаум отказался быть кандидатом в почётные граждане Петербурга

    11074
    26 комментариев

    Певец Александр Розенбаум отказался участвовать в качестве кандидата на звание почётного гражданина Петербурга. Об этом «Фонтанке» рассказали в Законодательном собрании города 20 апреля.

    По информации собеседников, Розенбаум отозвал своё согласие на заявку, поданную в отношении его кандидатуры региональной общественной организацией мастеров декоративно-прикладного искусства «Палата ремёсел». При этом сам он никак не объяснил причины.

    На заседании Заксобрания в среду, 20 апреля, депутаты должны принять решение, будут ли они выбирать почётных граждан в этом году.

    В качестве кандидатов ранее профильной комиссией были утверждены председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер, председатель совета директоров биотехнологической компании «Биокад» Дмитрий Морозов, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, народный артист РФ Александр Розенбаум и президент некоммерческого партнёрства «Транспортный союз Северо-Запада» Владимир Ходырев.

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    Комментарии (26)

    VKuser6005579
    Список кандидатов потрясающий, такое ощущение, что достойных людей в Санкт-Петербурге не осталось. Пожалуй, Розенбаум среди них всех был самым достойным хотя бы за его былые творческие заслуги.

    Выдвигать Ходырева - одиозного главу Ленгорисполкома второй половины 80-ых - это уже как-то совсем.
    Xottabych
    Из всех указанных кандидатов, действительно достойным представляется только Владимир Ходырев.
    X-кот
    В оценках :)
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