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    Каршеринг «Яндекс.Драйв» может потерять до 35% парка из-за кризиса

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    2 комментария

    Один из крупных операторов каршеринга «Яндекс.Драйв» может лишиться около 35% автопарка в этом году, сообщает 20 апреля со ссылкой на источники «Коммерсантъ». К этому может привести сложившаяся на рынке ситуация. Лизинг истекает, а новые автомобили купить трудно.

    Как отмечает издание, компания возвращает автомобили из-за истекающих лизинговых контрактов, а основной лизинговый партнер отказывается перезаключать договоры в пользу дальнейшей перепродажи машин или предлагает не подходящие «Яндексу» условия.

    Каршеринг подтвердил проблему обновления парка и покупки новых автомобилей, в том числе из-за существенно увеличившихся лизинговых ставок. Эксперты газеты утверждают, что из-за дефицита автопроизводители перестали выдавать квоты, которыми традиционно пользовались каршеринговые и таксомоторные компании, а лизингодатели повысили ставки с 8 до 20% в год минимум.

    Издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев считает, что китайские производители не смогут заместить спрос российских каршерингов на автомобили, в том числе из-за высоких цен и нарушения цепочек поставок. Российские марки, такие, как LADA, по его мнению, не годятся для каршеринга. Пробег каршеринговых машин достигает 100–120 тыс. км в год, при таких условиях эксплуатации машины локальных марок приходилось списывать раньше, чем закончится лизинговый договор.

    Также эксперты считают, что трудности каршерингов непременно приведут к росту цен на их услуги.

    Ранее сервис заказа такси «Ситимобил» объявил о закрытии. Его петербургские партнеры рассказали «Фонтанке», что вынуждены будут уволить часть водителей, а закрепленные за ними автомобили будут простаивать без дела. За них придется продолжать платить лизинговые платежи, пока машины не удастся продать.

    Однако в запланированное время «Ситимобил» не закрылся, часть его активов купит компания People&People, которой принадлежат сервисы «Таксовичкоф» и «Грузовичкоф». Сумма сделки не разглашается. Перейдут ли водители компаний — партнеров сервиса в «Таксовичкофф», не уточняется.

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    Комментарии (2)

    Pilat
    @Пробег каршеринговых машин достигает 100–120 тыс. км в год, при таких условиях эксплуатации машины локальных марок приходилось списывать раньше, чем закончится лизинговый договор.@
    Это господа лютый бред.
    Надежность продукции ВАЗ точно такая же как любой иной современной иномарки.
    Вот комфорт - действительно проигрывает и то не всем моделям
    А надежность уже давно не хуже.
    Alex000
    Вот не могу за них не порадоваться.
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