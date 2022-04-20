Каршеринг «Яндекс.Драйв» может потерять до 35% парка из-за кризиса

Как отмечает издание, компания возвращает автомобили из-за истекающих лизинговых контрактов, а основной лизинговый партнер отказывается перезаключать договоры в пользу дальнейшей перепродажи машин или предлагает не подходящие «Яндексу» условия.

Один из крупных операторов каршеринга «Яндекс.Драйв» может лишиться около 35% автопарка в этом году, сообщает 20 апреля со ссылкой на источники «Коммерсантъ» . К этому может привести сложившаяся на рынке ситуация. Лизинг истекает, а новые автомобили купить трудно.

Каршеринг подтвердил проблему обновления парка и покупки новых автомобилей, в том числе из-за существенно увеличившихся лизинговых ставок. Эксперты газеты утверждают, что из-за дефицита автопроизводители перестали выдавать квоты, которыми традиционно пользовались каршеринговые и таксомоторные компании, а лизингодатели повысили ставки с 8 до 20% в год минимум.



Издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев считает, что китайские производители не смогут заместить спрос российских каршерингов на автомобили, в том числе из-за высоких цен и нарушения цепочек поставок. Российские марки, такие, как LADA, по его мнению, не годятся для каршеринга. Пробег каршеринговых машин достигает 100–120 тыс. км в год, при таких условиях эксплуатации машины локальных марок приходилось списывать раньше, чем закончится лизинговый договор.



Также эксперты считают, что трудности каршерингов непременно приведут к росту цен на их услуги.



Ранее сервис заказа такси «Ситимобил» объявил о закрытии. Его петербургские партнеры рассказали «Фонтанке», что вынуждены будут уволить часть водителей, а закрепленные за ними автомобили будут простаивать без дела. За них придется продолжать платить лизинговые платежи, пока машины не удастся продать.

