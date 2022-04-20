156-й в очереди: где в Петербурге выдают загранпаспорта через страдания

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Получить загранпаспорт в некоторых районах Петербурга — приключение с забытой романтикой. Неожиданно на другом конце портала госуслуг оказывается веселая многочасовая очередь из несколько сотен человек к одному работающему окну. Успеют в итоге не все.

«Фонтанка» выяснила, где трудно получать загранпаспорт и где это можно сделать без лишних страданий в очередях.

Журналист «Фонтанки» подал заявление на заграничный паспорт нового образца через «Госуслуги» в первых числах марта. Заполнение анкеты — минут 15. Дольше всего попыхтеть пришлось над пунктом с местами работы и учебы за последние десять лет. В конце, без всякой задней мысли, выбрал ближайший к дому пункт выдачи — ОМВ МВД по Московскому району на улице Типанова. Отзывы не почитал, отправил и забыл. Это была роковая ошибка.



В начале апреля пришло приглашение на фотографирование. Людно, но приняли по записи и заняло минут пять. Испугаться не успел. А вот на получение записи никакой нет. Не работает и электронная очередь. Пришел к открытию в 11:00 — оказался 156-м в импровизированном списке.

На выдачу работает лишь одно окно, и в час через него проходит человек 20–30. Математически — шансов нет, но надежда умирает последней. Маленькая комната в монументальной сталинке забивается до потолка. Некоторые сидят с раннего утра — список начинают составлять на рассвете, до открытия двери. В отзывах на «Яндексе» бывалые рекомендуют приносить с собой стул и термос.

Тем временем люди всё подходят и подходят, записываются в список по инерции. Ближе к закрытию вопрос «Кто последний к шестому окну?» вызывает лишь истерический хохот в очереди. Все, кто был после 120-го, — не прошли.

К злополучному окну удалось прорваться лишь со второго раза. Ради этого пришлось приехать и записаться в список в восемь утра субботы, тогда как выдавать паспорта начали лишь в 13:45. Некоторые, судя по разговорам в очереди, ходят получать паспорт и по четыре раза.



Аналогичная ситуация в отделе по Выборгскому району на улице Пархоменко.

«Выдача с 13:45 до 17 часов. На 15:30 список по живой очереди — 180 человек. Скорость очереди — 30 человек в час. Работает одно окно на выдачу. Сначала стоишь в это окно в очереди на поиск паспорта, потом стоишь в это же окно к той же сотруднице во второй очереди на подписание бумаг и выдачу паспорта. Электронная очередь через автомат не работает», — написал «Фонтанке» читатель.

Такие же отзывы пишут по поводу отдела в Красносельском районе. И не только там. Проблема — в возросшем спросе.

«Действительно наблюдаем очереди не только в районах, которые вы обозначили. Серьезно увеличилось количество людей, которые оформляют загранпаспорта. Можем предположить, что это связано, скажем так, с «эффектом гречки» или «эффектом офисной бумаги». Система сейчас перестраивается под увеличившееся количество запросов услуги. Справимся», — прокомментировал «Фонтанке» ситуацию информированный источник в миграционной службе.



Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Как получить загранпаспорт без многочасовой очереди?

Во-первых, внимательно подойти к выбору пункта выдачи. При подаче заявления можно выбрать любой. Ситуация в отделах МВД неоднородная.

«Получала паспорт ребенку во Фрунзенском районе, в отделе на Белы Куна. Очередь живая. Терминал для записи в электронную очередь есть, но в очереди все люди сами пришли и заняли места друг за другом. Работают два окна. Очередь не огромная. Человек 20–25 максимум была. Так что в плане очередей криминала не было, всё вполне прилично», — рассказала «Фонтанке» Елена.

Отзывы об отделах можно посмотреть на картах «Яндекса» и Google. Без содрогания отзываются, например, об отделах в Василеостровском и Петроградском районах.

Во-вторых, можно обратить внимание на Единый центр документов на Красного Текстильщика. Там тоже получают довольно быстро, и его также можно выбрать при записи через «Госуслуги».

«Пришла на получение 6 апреля, очереди почти не было, пара человек. В окошке мне погасили старый загран и выдали новый под роспись. На всё минут пять в сумме. Очень рекомендую Текстильщиков и «Госуслуги», — поделилась с «Фонтанкой» Евгения.



«Забирала готовый паспорт 12 марта. Там пришлось немного посидеть, но это заняло минут 20 максимум — была небольшая очередь. В общем, мне паспорт достался легко», — рассказала «Фонтанке» Мария.

В-третьих, есть сеть городских МФЦ. Во всех из них предлагают оформить загранпаспорт старого образца, на пять лет. А в секторе № 3 МФЦ Калининского района на Ушинского и секторе № 1 МФЦ Московского района на Новоизмайловском предлагают и заграничные десятилетние паспорта нового образца.

На подачу документов в МФЦ можно записаться очно в самих центрах, через приложение «Госуслуги СПб» во «ВКонтакте» и портал госуслуг Петербурга, а также по телефону 573-90-00.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе МФЦ, в среднем ожидание приема составляет около недели. Максимально можно записаться на 21 день вперед.

Благодаря предварительным заявкам, потоки заявителей равномерно распределяются между МФЦ в часы их работы, что заметно влияет на качество и комфорт предоставления услуг. Среднее время ожидания в очереди на подачу документов составляет 2 минуты 26 секунд, уверяют в ведомстве.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

