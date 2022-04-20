Ребёнок в Кингисеппе выбежал на дорогу из-за машин и оказался в больнице

Серьёзное ДТП с пешеходом произошло вечером 19 апреля в Кингисеппском районе Ленобласти. Под колесами автомобиля пострадал ребёнок.



В 17:25 во дворе дома 8 по Железнодорожной улице Кингисеппа 39-летний мужчина на личной KIA Ceed сбил 10-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 апреля. Ребёнок был без сопровождения родителей.

В результате мальчик получил различные травмы и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. По факту ДТП ведется проверка. Водитель «КИА» за 2021–2022 годы привлекался к ответственности за нарушение ПДД лишь один раз — за превышение скорости.