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    Ребёнок в Кингисеппе выбежал на дорогу из-за машин и оказался в больнице

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    2 комментария

    Серьёзное ДТП с пешеходом произошло вечером 19 апреля в Кингисеппском районе Ленобласти. Под колесами автомобиля пострадал ребёнок.

    В 17:25 во дворе дома 8 по Железнодорожной улице Кингисеппа 39-летний мужчина на личной KIA Ceed сбил 10-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин. Об этом «Фонтанке» стало известно 20 апреля. Ребёнок был без сопровождения родителей.

    В результате мальчик получил различные травмы и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. По факту ДТП ведется проверка. Водитель «КИА» за 2021–2022 годы привлекался к ответственности за нарушение ПДД лишь один раз — за превышение скорости.

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    Комментарии (2)

    White Elk
    Во дворах приоритет у пешеходов. И скорость ТС ограничена. Хотя, все равно есть шанс выскочить из-за стоящего авто - водитель должен быть внимателен.
    DEMOMON
    В десять лет должен уже соображать. Это всё телефоны и т.д...
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