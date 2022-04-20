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    Минобороны сообщает об итогах ночи на Украине

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    Очередной отчёт Минобороны РФ о военной спецоперации на Украине, опубликованный утром 20 апреля, не изобилует деталями. Приводим некоторые из них.

    В частности, передаёт министерство, за ночь оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС РФ поражены 73 военных объекта Украины, в том числе четыре пункта управления и 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники.

    «В результате удара высокоточными ракетами в районах Нововоронцовка и Кислевка уничтожено до 40 человек личного состава украинских войск, а также семь единиц военной техники», — отмечается в сообщении. Сбиты шесть беспилотников и две тактические ракеты «Точка-У».

    19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что военная спецоперация на Украине переходит на следующий этап.

    24 февраля президент РФ Путин объявил о военной спецоперации на Украине. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

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