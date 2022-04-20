Минобороны сообщает об итогах ночи на Украине

Очередной отчёт Минобороны РФ о военной спецоперации на Украине, опубликованный утром 20 апреля, не изобилует деталями. Приводим некоторые из них.



В частности, передаёт министерство, за ночь оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС РФ поражены 73 военных объекта Украины, в том числе четыре пункта управления и 57 мест скопления живой силы и украинской военной техники.



«В результате удара высокоточными ракетами в районах Нововоронцовка и Кислевка уничтожено до 40 человек личного состава украинских войск, а также семь единиц военной техники», — отмечается в сообщении. Сбиты шесть беспилотников и две тактические ракеты «Точка-У».