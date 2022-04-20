Суд Фиджи запретил покидать порт яхте, предположительно, принадлежащей Керимову

Верховный суд Республики Фиджи запретил яхте Amadea, по утверждению местной полиции, принадлежащей российскому сенатору Сулейману Керимову, покидать территориальные воды страны. Об этом со ссылкой на таблоид Fiji Sun утром 20 апреля сообщает ТАСС.
В сообщении уточняется, что суд удовлетворил ходатайство фиджийской прокуратуры о вынесении запрета на выход яхты за пределы порта города Лаутока (расположен в западной части острова Вити-Леву, в 200 км к востоку от Сувы) до завершения рассмотрения и регистрации ордера США на арест и конфискацию этого имущества. Ожидается, что этот документ будет рассмотрен в четверг.
«Фонтанка» писала, что власти республики задержали яхту Amadea 14 апреля после того, как она «вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без надлежащего разрешения властей». Местные правоохранители начали выяснять имя владельца судна и порт приписки, заявив, что, «по предварительным данным, яхта принадлежит россиянину Сулейману Керимову», в отношении которого рядом стран были введены санкции.