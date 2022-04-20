Тело без головы нашли рядом с переездом у реки Охты. Череп нашелся в нескольких шагах

Прогулка у железнодорожного переезда во Всеволожском районе прибавила седых волос мужчине. Он нашел скелет в синей куртке.



Звонок в единую службу 112 поступил накануне около половины восьмого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 20 апреля. Мужчина сообщил, что увидел в 250 метрах от железнодорожного переезда у реки Охты останки человеческого тела.



Прибывшие на место эксперты, сотрудники СК и полиции предположили, что погибший мужчина. Его череп нашли отдельно от тела в 50 метрах.

