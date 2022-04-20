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    Главный синоптик Петербурга рассказал, когда можно начинать дачный сезон

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    Плюсовая температура надолго установилась в Петербурге, но за городом еще лежит снег.

    В 40 километрах к северу от Петербурга еще сугробы, но они начинают медленно таять. Снежный покров стал быстро разрушаться в последние десять дней, когда регион захватил антициклон, сообщает 20 апреля в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

    лес в 40 км к северу от Петербурга
    лес в 40 км к северу от ПетербургаФото: из телеграм-канала главного синоптика Петербурга Александра Колесова
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    В два раза его высота сократилась в Выборге и Лодейном Поле, где было больше всего снега — с 65 см до 25 см.

    лес в 40 км к северу от Петербурга
    лес в 40 км к северу от ПетербургаФото: из телеграм-канала главного синоптика Петербурга Александра Колесова
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    Скоро покажется земля на юго-востоке, где процесс таяния идет еще быстрее.

    «В Тихвине высота снега уменьшилась в 10 раз, в Ефимовском почти в 7 раз», — пишет специалист.

    По его прогнозам, к 1 мая снег останется только местами в лесах востока и севера области. И тогда можно уже будет открывать дачный сезон.

    Тем временем в Петербурге погода продолжает бить рекорды. Сегодня в городе ждут до + 15.

    лес в 40 км к северу от Петербурга
    лес в 40 км к северу от ПетербургаФото: из телеграм-канала главного синоптика Петербурга Александра Колесова
    лес в 40 км к северу от Петербурга
    лес в 40 км к северу от ПетербургаФото: из телеграм-канала главного синоптика Петербурга Александра Колесова

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