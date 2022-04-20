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    Погода в Петербурге идёт на рекорд. Ждём плюс 15

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    1 комментарий

    Идеальная весна удерживает позиции в Петербурге, спасибо антициклону. Солнце и отсутствие осадков — таков прогноз на ближайшие дни.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 2–4 градусов, в окрестностях до 0, днём вырастет до 12–14, на побережье Финского залива местами до плюс 9.

    Антициклон обеспечивает хороший прогрев, сохраняя в регионе «преимущественно солнечную и сухую погоду», поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Он обещает 13–15 градусов в городе и 11–16 в области. Атмосферное давление, по его словам, будет меняться мало и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

    В четверг, по данным «ФОБОСа», станет немного прохладнее. А вот СЗ УГМС ожидает те же плюс 12–14 градусов, а в пятницу — до плюс 15.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии (1)

    260965961
    18 апреля, если не ошибаюсь, 1999 г., в СПб было 21 градус тепла. Мы топали по лесной дороге под Зеленогорском в резиновых сапогах по тающему снегу, и в купальниках. А вокруг в лесу лежали сугробища серого тающего снега))
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