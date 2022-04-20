Погода в Петербурге идёт на рекорд. Ждём плюс 15

Идеальная весна удерживает позиции в Петербурге, спасибо антициклону. Солнце и отсутствие осадков — таков прогноз на ближайшие дни.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 20 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до плюс 2–4 градусов, в окрестностях до 0, днём вырастет до 12–14, на побережье Финского залива местами до плюс 9.



Антициклон обеспечивает хороший прогрев, сохраняя в регионе «преимущественно солнечную и сухую погоду», поясняет ведущий специалист Центра «ФОБОС» Михаил Леус. Он обещает 13–15 градусов в городе и 11–16 в области. Атмосферное давление, по его словам, будет меняться мало и составит 769 мм рт. ст., что выше нормы.

