Калужский завод шин Continental возобновляет работу, чтобы «защитить сотрудников в России от судебного преследования»

Немецкий производитель шин Continental принял решение возобновить свою работу на заводе в Калуге. Это забота о сотрудниках.

Заявление производителя 19 апреля цитирует Reuters. В нем сказано, что возобновление деятельности связано «с серьезными уголовными последствиями» в случае отказа от обслуживания местного спроса. Также отмечается, что продукция Continental «в принципе предназначена для гражданского использования».

Какие именно обвинения могут быть предъявлены сотрудникам завода, производитель не уточняет.