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    Экономика и санкции

    Калужский завод шин Continental возобновляет работу, чтобы «защитить сотрудников в России от судебного преследования»

    1847
    2 комментария

    Немецкий производитель шин Continental принял решение возобновить свою работу на заводе в Калуге. Это забота о сотрудниках.

    Заявление производителя 19 апреля цитирует Reuters. В нем сказано, что возобновление деятельности связано «с серьезными уголовными последствиями» в случае отказа от обслуживания местного спроса. Также отмечается, что продукция Continental «в принципе предназначена для гражданского использования».

    Какие именно обвинения могут быть предъявлены сотрудникам завода, производитель не уточняет.

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    Комментарии (2)

    Piter Russo
    Забавные они, какое гуманитарное оправдание. Решили возобновить работы и снять сливки с рынка премиум шин при дешевых ресурсах и рабочей силе. Через некоторое время выясниться большая часть идет на экспорт.
    07A
    Нет уж, нафиг, ушла, так ушла!
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