«Фонтанка» выяснила, сколько стоят ночные «петли» вертолётов над Петербургом и когда это кончится

Тепловая аэросъёмка, с помощью которой выявляют скрытые места прорыва на подземных теплотрассах «ТЭКа», обошлась теплоэнергетикам почти в 130 миллионов рублей. Шуметь будут до следующей весны.

Работы по проверке теплосетей с воздуха, которые не давали спать жителям южных районов Петербурга минувшей ночью, велись по заказу ГУП «ТЭК СПб». По данным «Спарк», в марте 2021-го и феврале 2022 года предприятие заключило контракты на диагностические работы с ООО АП «ДИсСО» (Дистанционные исследование среды обитания). Основной профиль деятельности этой компании — обследование объектов энергетики и ЖКХ с помощью инновационных технологий. Два контракта, заключенных за последний год, включают работы почти на 130 млн рублей. В них речь не только о самих полетах, но и о наземных поисках утечек. Согласно документам закупки, летать будут всю весну, следующую осень и весну 2023 года. Контракты затрагивают Северный, Северо-Западный, Восточный, Левобережный, Пригородный районы — судя по схеме, понемногу над всем городом.

Фото: скриншот из документов закупки ГУП «ТЭК СПб» Поделиться Поделиться





Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «ТЭК», для исполнения работ «ДИсСО» сотрудничает в том числе с ООО «Хели-драйв Северо-Запад» — вертолётным центром, расположенным на юге Петербурга. Иван Яценко, его генеральный директор, ранее объяснил, что вертолёт Bell 429 наматывал «петли» над Петербургом из-за тепловой аэросъёмки. Делать это, по его словам, можно только в хорошую погоду и в ночное время. И только с борта вертолета — оборудование достаточно тяжелое. «Облёт проходил в вечернее время в предоставленные аэропортом окна для того, чтобы не мешать приземлению самолётов», — рассказали свою версию в ТЭК. В пресс-службе предприятия отметили, что с помощью тепловизионной съемки обследуют более 3 тыс. км сетей (всего их — 4,7 тыс. км). При этом для основной части трубопроводов используют тепловизор на беспилотнике, вертолёт же применяется для оставшихся 10%. Первый способ более популярен, поскольку менее затратен, однако использовать его повсеместно нельзя. На сайте «ДИСсО» есть несколько коротких заметок о проделанных работах за период с 2020 года. Три из них посвящены ГУП «ТЭКу» и во всех идет речь о работах с борта вертолета. Обследования с помощью беспилотников велись для «Петербургтеплоэнерго».

«Использовать дрон повсеместно невозможно, так как доступ для беспилотников в воздушное пространство почти всей левобережной части Петербурга, включая Пушкинский, Колпинский и Красносельский районы, закрыт по правилам безопасности из-за близости аэропорта Пулково», — объяснили в «ТЭК». Ранее «Фонтанка» писала, что в ночь с 18 на 19 апреля жители заметили неизвестный вертолёт над Красносельским и Московским районами Петербурга. Летал достаточно низко и почти до рассвета.