Вертолёт наматывал круги, мешая петербуржцам спать. Эту работу можно делать только в хорошую погоду и ночью

Минувшая ночь выдалась беспокойной для жителей Красносельского и Московского районов Петербурга.
Многочисленные «петли» в небе наматывало неизвестное воздушное судно, сообщали горожане в соцсетях и в письмах «Фонтанке».
Судя по данным публичного веб-сервиса Flightradar24, спать людям мешал вертолет Bell 429 GlobalRanger. Согласно сведениям из открытых источников, судно с опознавательными знаками RA-01637 имеет отношение к вертолётному центру «Хели-Драйв».
«По заказу города делалась съемка теплотрасс — это делается только в хорошую погоду и в ночное время. Вертолет взлетает с тепловизором и определяет места прорыва теплотрасс, чтобы ЧП в городе не случилось. Мы это делаем в течение десяти лет каждый год. К сожалению, работа ведется на низкой высоте и на двухдвигательном вертолёте», — объяснил «Фонтанке» генеральный директор «Хели-Драйва» Иван Яценко.
По его словам, используемое оборудование достаточно тяжёлое — делать съёмку с помощью дронов нельзя.
Вертолёт Bell 429 GlobalRanger разработан американской фирмой Bell Helicopter Textron. Он проектировался в первую очередь для предоставления экстренной медицинской помощи за пределами больницы.