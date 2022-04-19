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    Вертолёт наматывал круги, мешая петербуржцам спать. Эту работу можно делать только в хорошую погоду и ночью

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    5 комментариев

    Минувшая ночь выдалась беспокойной для жителей Красносельского и Московского районов Петербурга.

    Многочисленные «петли» в небе наматывало неизвестное воздушное судно, сообщали горожане в соцсетях и в письмах «Фонтанке».

    Судя по данным публичного веб-сервиса Flightradar24, спать людям мешал вертолет Bell 429 GlobalRanger. Согласно сведениям из открытых источников, судно с опознавательными знаками RA-01637 имеет отношение к вертолётному центру «Хели-Драйв».

    Фото: flightradar24.com
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    Фото: flightradar24.com
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    «По заказу города делалась съемка теплотрасс — это делается только в хорошую погоду и в ночное время. Вертолет взлетает с тепловизором и определяет места прорыва теплотрасс, чтобы ЧП в городе не случилось. Мы это делаем в течение десяти лет каждый год. К сожалению, работа ведется на низкой высоте и на двухдвигательном вертолёте», — объяснил «Фонтанке» генеральный директор «Хели-Драйва» Иван Яценко.

    По его словам, используемое оборудование достаточно тяжёлое — делать съёмку с помощью дронов нельзя.

    Вертолёт Bell 429 GlobalRanger разработан американской фирмой Bell Helicopter Textron. Он проектировался в первую очередь для предоставления экстренной медицинской помощи за пределами больницы.

    Фото: flightradar24.com
    Фото: flightradar24.com

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    Комментарии (5)

    antiLOOP
    Квадрокоптеры наверно лет через 20 начнут осваивать? Или это слишком дёшево для "освоения"?
    Juli777
    Если бы это шло на пользу, и после этого делали ремонт, и трубы после этого не прорывались... и Водоканал пришлось бы упразднить. Фантастика)
    SmehSkvozSlezy
    Как ровненько "наштопал"!
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