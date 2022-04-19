Свалка на Глухарской доросла до уголовного дела с ущербом под 150 млн. С неё бежали, бросая паспорт и ломая бульдозер

Дело о загрязнении земли возбудили по факту свалки в Приморском районе Петербурга. Проведённые исследования говорят, что все терриконы — это неопасные, но вредные отходы, причинившие ущерб в 147 млн рублей.

«Установлено, что, вопреки требованиям законодательства, на земельном участке по улице Глухарской в г. Санкт-Петербурге зафиксирован факт завоза и уплотнения земельного участка отходами грунта с включением строительных отходов», — сообщили в прокуратуре 19 апреля.

Площадь загрязнения составила два гектара, здесь нашли малоопасные (IV класс) и неопасные (V класс) по степени воздействия на окружающую среду отходы. Рукотворные холмы, зафиксированные в прокурорской проверке, квалифицировали по первой части статьи 254 УК — «Порча земли». Вилка санкций предусматривает штраф до 200 тысяч рублей либо исправительные или обязательные работы.

Вопросы возникли к обществу с ограниченной ответственностью «Простор». Согласно открытым источникам, одноимённое ООО находится на Глухарской, 8, это автосервис.

В сентябре прошлого года природоохранная прокуратура побывала на участке в компании комитета по природопользованию и районного подразделения ФСБ. Собственники техники, пополнявшей незаконную свалку, ломали бульдозер, а водитель грузовика пытался скрыться, махнув рукой на оставшийся в руках инспектора паспорт.



Привести землю в порядок арендатора вынуждали в судебном порядке ещё в 2020 году, решение Василеостровского суда было проигнорировано.

