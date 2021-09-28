Как сообщили в комитете по природопользованию 28 сентября, на Глухарской улице грузовой автотранспорт завозил на территорию отходы в виде грунта с примесью строительного мусора. Их разравнивал работавший там бульдозер.

Специалисты комитета по природопользованию, природоохранная прокуратура и районное подразделение ФСБ провели проверку на одном из земельных участков в Приморском районе Петербурга. Результатом их работы стало составление протоколов об административных правонарушениях в отношении нескольких горожан.

Специалисты, приехавшие на место проведения незаконных работ, изъяли технику и грузовой автомобиль.



«Собственники техники активно препятствовали ее изъятию. Злоумышленники не только намеренно привели в неисправное состояние бульдозер, но и пытались обвинить проверяющих в его поломке и угрожали исками. Проверяющим, с привлечением специалистов, удалось починить технику и обеспечить ее погрузку на трал», — объяснили в пресс-службе ведомства.



Кроме того, водитель задержанного грузовика попытался скрыться весьма необычным способом: он запрыгнул в кабину автомобиля и нажал на педаль газа, оставив в руках инспектора свои паспорт и документы на транспортное средство. После повторной остановки шофер отказался следовать на стоянку, из-за чего пришлось воспользоваться эвакуатором.



В сентябре 2020-го Василеостровский районный суд Петербурга обязал арендатора упомянутого участка ликвидировать свалку отходов на территории, что не было выполнено.



Позже, в конце июля 2021-го, арендатора привлекли к административной ответственности по части второй статьи 8.7 КоАП РФ — «за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по защите земель и охране почв от негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающего качественное состояние земель».

