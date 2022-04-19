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    Российский рынок к концу дня восстановился после резкого падения

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    5 комментариев

    Индекс Московской биржи, который утром опустился на уровень начала спецоперации, отыграл большую часть падения. Такие результаты он показал по итогам торгов 19 апреля.

    Утром один из главных индексов российского рынка опускался ниже 2300 пунктов впервые с 25 февраля. Падение продолжилось на фоне заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о начале нового этапа российской спецоперации на Украине. К 15:00 показатель оказался на минимальной за сегодня отметке в 2216,61 пункта, что примерно на 4,8% ниже закрытия предыдущих торгов.

    Однако после этого индекс стал активно расти и сократил падение. Он закончил торги в 18:50 на уровне 2317 пунктов с падением в 1,07%.

    Больше всех из входящих в индекс ценных бумаг за день в цене потеряли депозитарные расписки TCS Group (Тинькофф банк) — 6,7%. На втором месте в лидерах снижения золотодобывающий «Петропавловск» (-5,3%), на третьем — HeadHunter (-3,89%), за ним «Сургутнефтегаз» (-3,85%), и пятерку замыкает «Новатэк» (-3,5%).

    Росли российские бумаги сегодня чуть менее активно. В лидерах депозитарные расписки OZON, подорожавшие на 4,15%, акции «Северстали» (+3,06%), расписки Fix Price (+2,04%). Также на 1,7% подорожали акции «Газпрома» и на 1,6% — бумаги «Русгидро».

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    Комментарии (5)

    260657101
    Нет больше российского фондового рынка, это неликвидная песочница, как нет и свободной конвертации рубля, для того чтобы снять даже 100 долларов купленных до 9 марта, в Альфа-Банке , нужно записываться на вторую половину мая. При Ельцине, в 90-е такой фигни, как при " вставшей с колен России " при Путине, тако
    Ivanov_I_I
    А что там с Тиньковым?
    И депозитарные расписки банка подешевели сильно и про самого Тинькова что-то странное говорят и про сам банк, что национализируют его. Странные слухи ходят - может кто в курсе?
    Сусло
    КАКОЙ РЫНОК? Это уровня Юноны или Апрашки. ДОСТУП ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ ЗАКРЫТ. Там никого кроме Набиуллиной и Минфина не осталось.
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