Российский рынок к концу дня восстановился после резкого падения

Индекс Московской биржи, который утром опустился на уровень начала спецоперации, отыграл большую часть падения. Такие результаты он показал по итогам торгов 19 апреля.

Утром один из главных индексов российского рынка опускался ниже 2300 пунктов впервые с 25 февраля. Падение продолжилось на фоне заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о начале нового этапа российской спецоперации на Украине. К 15:00 показатель оказался на минимальной за сегодня отметке в 2216,61 пункта, что примерно на 4,8% ниже закрытия предыдущих торгов.



Однако после этого индекс стал активно расти и сократил падение. Он закончил торги в 18:50 на уровне 2317 пунктов с падением в 1,07%.



Больше всех из входящих в индекс ценных бумаг за день в цене потеряли депозитарные расписки TCS Group (Тинькофф банк) — 6,7%. На втором месте в лидерах снижения золотодобывающий «Петропавловск» (-5,3%), на третьем — HeadHunter (-3,89%), за ним «Сургутнефтегаз» (-3,85%), и пятерку замыкает «Новатэк» (-3,5%).

