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    Навигация в Петербурге уже не только на бумаге. Первые кораблики 2022 года на «водных путях России»

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    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Старт навигации в Петербурге совпал с установлением теплой погоды, так что речные трамвайчики вовсю курсируют по рекам и каналам.

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    Публики пока не очень много, или же туристы предпочитают прятаться от еще прохладного весеннего воздуха в салонах.

    Старт навигации совпал не только с солнечными днями, но и с установлением нового статуса для рек и каналов. Мойка, Фонтанка, канал Грибоедова, Крюков канал, Зимняя канавка и Кронверкский пролив и река Ждановка стали водными путями России регионального значения. Раньше они считались водными путями Петербурга.

    Статус — не просто приписка. Это поможет городу лучше контролировать рынок пассажирских речных перевозок.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    © Фонтанка.Ру

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