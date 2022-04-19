Навигация в Петербурге уже не только на бумаге. Первые кораблики 2022 года на «водных путях России»

Старт навигации в Петербурге совпал с установлением теплой погоды, так что речные трамвайчики вовсю курсируют по рекам и каналам.

Публики пока не очень много, или же туристы предпочитают прятаться от еще прохладного весеннего воздуха в салонах.

Старт навигации совпал не только с солнечными днями, но и с установлением нового статуса для рек и каналов. Мойка, Фонтанка, канал Грибоедова, Крюков канал, Зимняя канавка и Кронверкский пролив и река Ждановка стали водными путями России регионального значения. Раньше они считались водными путями Петербурга.