Знатоки начинают грибной сезон: в Петербурге пошли сморчки

Еще не везде в лесах Петербурга успел сойти последний снег, а местные грибники уже делятся неожиданными находками.
В окрестностях Петергофа заметили первые сморчки. Об этом в группе «Грибы и Грибники СПб» рассказал 19 апреля участник Борис. Помимо «приятного и неожиданного» съедобного улова 17 апреля он запечатлел и оттаявшие «алые эльфовы чаши» саркосциф и вылезшие меоттомицесы — небольшие невзрачно-коричневые мясистые грибы.
16 апреля петербуржцы показывали свои первые грибные «трофеи», которые они заметили в лесах Ленобласти.