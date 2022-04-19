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    Знатоки начинают грибной сезон: в Петербурге пошли сморчки

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    Еще не везде в лесах Петербурга успел сойти последний снег, а местные грибники уже делятся неожиданными находками.

    В окрестностях Петергофа заметили первые сморчки. Об этом в группе «Грибы и Грибники СПб» рассказал 19 апреля участник Борис. Помимо «приятного и неожиданного» съедобного улова 17 апреля он запечатлел и оттаявшие «алые эльфовы чаши» саркосциф и вылезшие меоттомицесы — небольшие невзрачно-коричневые мясистые грибы.

    16 апреля петербуржцы показывали свои первые грибные «трофеи», которые они заметили в лесах Ленобласти.

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