Сейм Литвы запретил носить георгиевскую ленточку и использовать символы «Z» и «V»

Сейм Литвы запретил носить георгиевскую ленточку и использовать в публичном пространстве буквы «Z» и «V». Такие поправки к кодексу административных правонарушений и закону о собраниях депутаты приняли 124 голосами, еще двое воздержались, один из народных избранников выступил против.
«Эти поправки необходимы для обеспечения национальной безопасности, если мы хотим избежать участи Украины, и действовать на опережение с российской пропагандой», — заявила одна из инициаторов запрета Моника Ошмянскене с трибуны законодательного собрания, 19 апреля ее цитируют литовские СМИ.
Для нарушителей предусмотрены штрафы в размере от €300 до €700, юридическим лицам грозит денежное наказание до €1,2 тыс. Повторные нарушения влекут за собой штраф в размере €500–900 для физических лиц и €800–1,5 тыс. для юридических лиц.
14 апреля «Фонтанка» писала, что в Молдавии парламент ввел штрафы за демонстрацию георгиевской ленты, под запрет попали и символы в виде букв «Z» и «V». Президент страны Майя Санду утвердила решение 19 апреля.
В конце марта стало известно, что сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о безопасности публичных мероприятий, запрещающие использование символов, олицетворяющих «военную агрессию и военные преступления». В список таких символов включили буквы «Z» и «V».