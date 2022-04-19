Сейм Литвы запретил носить георгиевскую ленточку и использовать символы «Z» и «V»

Сейм Литвы запретил носить георгиевскую ленточку и использовать в публичном пространстве буквы «Z» и «V». Такие поправки к кодексу административных правонарушений и закону о собраниях депутаты приняли 124 голосами, еще двое воздержались, один из народных избранников выступил против.

«Эти поправки необходимы для обеспечения национальной безопасности, если мы хотим избежать участи Украины, и действовать на опережение с российской пропагандой», — заявила одна из инициаторов запрета Моника Ошмянскене с трибуны законодательного собрания, 19 апреля ее цитируют литовские СМИ.

