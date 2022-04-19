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    Сейм Литвы запретил носить георгиевскую ленточку и использовать символы «Z» и «V»

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    8 комментариев

    Сейм Литвы запретил носить георгиевскую ленточку и использовать в публичном пространстве буквы «Z» и «V». Такие поправки к кодексу административных правонарушений и закону о собраниях депутаты приняли 124 голосами, еще двое воздержались, один из народных избранников выступил против.

    «Эти поправки необходимы для обеспечения национальной безопасности, если мы хотим избежать участи Украины, и действовать на опережение с российской пропагандой», — заявила одна из инициаторов запрета Моника Ошмянскене с трибуны законодательного собрания, 19 апреля ее цитируют литовские СМИ.

    Для нарушителей предусмотрены штрафы в размере от €300 до €700, юридическим лицам грозит денежное наказание до €1,2 тыс. Повторные нарушения влекут за собой штраф в размере €500–900 для физических лиц и €800–1,5 тыс. для юридических лиц.

    14 апреля «Фонтанка» писала, что в Молдавии парламент ввел штрафы за демонстрацию георгиевской ленты, под запрет попали и символы в виде букв «Z» и «V». Президент страны Майя Санду утвердила решение 19 апреля.

    В конце марта стало известно, что сейм Латвии принял в окончательном чтении поправки к закону о безопасности публичных мероприятий, запрещающие использование символов, олицетворяющих «военную агрессию и военные преступления». В список таких символов включили буквы «Z» и «V».

    Буквы «Z» и «V» стали в России символами поддержки специальной военной операции, которую ВС РФ проводит на территории Украины. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а боевые действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. О происходящем в России и мире читайте в онлайн-хронике «Фонтанки».

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    Комментарии (8)

    01011001
    Ничего ценного не лишились.
    copov
    А как же Zеленский Vладимир Oлександрович?
    DEMOMON
    Похоже Прибалтика будет следующей после Украины.
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