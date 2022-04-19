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    Филигранный маневр на КАД попал на видео: цистерна не стала участником второго ДТП

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    Очередной пример того, как стоящие на КАД машины могут попасть в ДТП второй раз, демонстрирует видео, опубликованное 19 апреля в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На этот раз обошлось.

    На внутреннем кольце перед вантовым мостом, в том самом месте КАД, где очень часто образуются пробки и происходят ДТП, столкнулись, судя по видео, легковой и грузовой автомобили. Они встали в правом ряду. Автомобиль-цистерна двигался в этом же ряду. Сначала он обошёл легковушку, немного сместившись влево. К дальнейшей встрече с фургоном водитель был не очень готов, но умудрился вписаться в узкий проём между стоящей машиной и отбойником. Ловкий манёвр удался.

    Вчера на КАД, неподалёку от этого участка, другой любитель манёвров, наоборот, не смог среагировать на препятствие и устроил ДТП-«паровозик».

    Наезд на стоящее транспортное средство, в том числе на участников ДТП, — один из самых типичных сценариев аварий на скоростных дорогах. По статистике, на КАД Петербурга в остановившийся автомобиль врезаются через 5–8 минут.

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